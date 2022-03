Alberto García, director de Tauroemoción: "Anunciar a un mito como José Tomás da prestigio y es muchísima responsabilidad"

Pocos empresarios tienen la dicha de poder anunciar a José Tomás en sus plazas desde que el torero decidió que su carrera ya solo iba a ser de exhibición, como esos torneos de tenis en los que se dejan ver las viejas glorias. Por eso tiene mucho mérito que un empresario turolense haya picado el interés del torero de Galapagar y haya conseguido anunciarlo en uno de sus feudos para mayor gloria de Jaén y de su afición.

-Supongo que muy satisfecho con este anuncio

-Feliz. Ten en cuenta que es el sueño de cualquier empresario. Anunciar a un mito, a una leyenda como es José Tomás supera cualquier expectativa. Muy feliz de que haya confiado en mi.

-Ha sido difícil conquistar el interés de José Tomás para vestir otra vez el traje de luces o ha sido el torero quien eligió empresa, toros y plaza...

-Mira, yo todos los años desde que gestionaba Teruel, he tocado su puerta como supongo hacen todos los empresarios. Y eso hice este año. Lo que ocurre es que esta vez hubo un interés por parte de ellos que me hizo ponerme las pilas. En noviembre comencé a hablar con Salvador Mir, su apoderado, y durante cuatro meses hemos ido pergeñando una reaparición que requería de mucha negociación. Toros, plaza, fechas, publicidad... Ten en cuenta que el equipo de José Tomás es muy profesional y le gusta tener todo calibrado, de ahí que le haya ido tan bien en su carrera.

-Al respecto de esa negociación, ¿porqué solo cuatro toros?

-Fue una propuesta de ellos que me sorprendió. Esa es la verdad. Luego me he dado cuenta durante la negociación que en el fondo esto puede resultar una prueba de futuro. Ten en cuenta que algunas corridas duran más de dos horas, algo que para cualquier tipo de espectáculo en la actualidad es demasiado. Yo no digo que esto vaya a ser así a partir de ahora pero porqué no probar y explorar nuevas alternativas, siempre respetando el rito y la liturgia del toreo. Por lo pronto a la gente no le ha importado.

Significados

-Qué significa en su carrera anunciar a José Tomás en una de sus plazas.

-Es un salto grande para mi. Da prestigio. Es que lo de este hombre va más allá del toreo incluso. Estamos hablando de un mito vivo de nuestro tiempo, y ante esto siento un profundo orgullo, muchísima responsabilidad y un chute de motivación que es total.

-¿Tan rápido se acabaron las entradas?

Colapsó el sistema. Fíjate que nosotros trabajamos con Bacantix, una empresa que gestiona plazas como Sevilla o Madrid pero esto ha sido superior. Sobrepasó todas nuestras expectativas. Llegó a haber 50.000 usuarios únicos comprando entradas. Claro, el sistema no lo aguantó y estuvo colgado un buen rato hasta que se pudo rehacer y en solo 20 minutos se agotó el papel. Yo he calculado que podríamos haber vendido 80000 entradas. Fíjate lo que te estoy diciendo.

-Pero otras veces no ha ocurrido así

Claro, pero es que en esta ocasión José Tomás no tiraba de ningún abono con el alto precio que eso supone. Al ser solo este festejo hizo que cualquier persona se animara a ir a verlo. Hemos vendido entradas a medio mundo. México, Estados Unidos, Italia, Australia... increíble.

-Cambiando de tercio.... ¿Se llegó a tentar a José Tomás con la posibilidad de televisar la corrida?

-Ni lo planteé. Y no lo hice porque si él hubiera querido lo hubiera dicho. Tan sencillo como eso.

Jaén

-¿Solo se habló de Jaén?

-Yo propuse todas mis plazas pero creo que ni él mismo sabe si toreará alguna corrida más. Jaén surgió en la negociación a pesar de que es una fecha fuera de feria. Pero en esos días se celebra la festividad de la Virgen de la Capilla y antiguamente se daban toros. De hecho se ofreció una corrida que llamaron del siglo con El Cordobés, El Viti y José Fuentes. Fue hace 51 años y eso nos motivó a echar el festejo para adelante.

-En Jaén estarán locos...

-Es una locura absoluta. En dos horas se agotaron las habitaciones de hotel de toda la provincia. La gente reservaba sin tener entrada. Mira... hemos hablado con la Diputación para tratar de averiguar el impacto económico que va a tener este festejo en la ciudad. Creo que es importante para el toreo porque estamos hablando de un evento de categoría mundial.

-Hubiera sido un notición anunciarlo junto a su torero, Emilio de Justo. Incluso Morante

-La verdad es que no lo planteé. Ellos me propusieron el tipo de festejo y yo lo acepté encantado. Podrá haber gente que no lo entienda bien pero ten en cuenta una cosa. José Tomás lleva cornadas muy muy serias y tiene una edad. Creo que debemos darle las gracias por mantener la ilusión por vestirse de luces. Este hombre mueve masas y su trascendencia es insólita. Va más allá del toreo. Para la fiesta esto es importantísimo y la fiesta debe agradecerle que siga toreando aún haciéndolo de vez en cuando.

Teruel

-¿Anunciar a José Tomás abre puertas? Lo digo por saber si algún torero le ha llamado para apoderarle o alguna plaza se ha interesado por usted

-No no. Para eso solo sirve el trabajo duro y el prestigio profesional que puedas obtener de ese trabajo bien hecho. Yo busco crecer poco a poco y peldaño a peldaño. Este año hemos ido a por Zaragoza pero no se dio. Solo querían dinero. Habrá otras plazas y lo serán por la estela que vayamos dejando con nuestro trabajo.

-Después de José Tomás qué es lo próximo... quizá volver a Teruel.

-Es mi plaza y en ella me crié. La verdad es que durante mi gestión en Teruel me equivoqué. Era un novato pero la experiencia me ha hecho corregir esos viejos errores. Ahora hay una empresa turolense que está trabajando bien y metiendo gente en la plaza. Eso es importante. Por otro lado yo aún soy joven y habrá tiempo en el futuro de volver con ilusiones renovadas y con mucha experiencia adquirida con los años. Tiempo habrá pero es verdad que me hace mucha ilusión.

-¿Y Madrid... está entre sus objetivos?

-Hemos estudiado las posibilidades de presentarnos este año incluso unidos a otra empresa pero no es el momento. Falta un poquito para dar ese paso que requiere tanta responsabilidad. Hay que seguir ganando experiencia y prestigio. Pero todo llega.

Pues mucha suerte en Jaén y enhorabuena por ese anuncio que ha zarandeado las costuras de la fiesta. José Tomás bien vale el esfuerzo.