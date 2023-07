Alberto Izquierdo: “El PAR somos una voz independiente que sólo depende de los aragoneses”

El Partido Aragonés celebró el acto de cierre de campaña en la capital con los candidatos al Congreso y al Senado de las tres provincias. El secretario general del PAR y candidato al Congreso por Teruel, Alberto Izquierdo, afirmó que esta formación es “una voz independiente” que sólo “depende de los aragoneses” y que va a ir a Madrid a reivindicar “las cosas que verdaderamente importan a los aragoneses”.

Izquierdo señaló que la candidatura está formada por gente que ya era del PAR y mucha gente nueva que se ha acercado como independiente. “Somos gente que quiere trabajar por su territorio, su tierra, a cambio de nada. Esto es lo que es el PAR”, aseguró.

El candidato al Congreso criticó a los candidatos del resto de partidos. A los que han tenido representación en Madrid por la provincia porque han votado en contra de sus intereses por lo que les dictaban sus partidos en el caso del PP y el PSOE o “por ser la marca blanca de Sánchez”, en referencia a Teruel Existe. A Vox por enviar a gente de Madrid a ser candidato por Zaragoza y a Sumar porque tampoco conocen Teruel y a CHA le reprochó haberse integrado en Sumar perdiendo su aragonesismo. Algo que aseguró que le daba “mucha pena” porque le habían ofrecido formar parte de una coalición aragonesista. “Ellos son primero de izquierdas que aragonesistas”, sentenció.

Frente a estas opciones, Izquierdo defendió la del PAR. “Somos gente normal, moderada, centrada, que defiende Aragón desde la moderación y reivindicación, vale de ser los mansos”, afirmó el líder del Partido Aragonés y pidió que se multipliquen los votos del PAR. “Nosotros somos ese Aragón independiente, moderado y de centro que va ir a Madrid a reivindicar las cosas que verdaderamente importan a los aragoneses”, añadió.

Izquierdo también criticó los mensajes de los últimos días de campaña del Partido Popular, reclamando el voto útil y que no se vote al PAR y a Vox. “Ver mendigar al PP como plañidera los votos del PAR y Vox me da risa”, afirmó. “Yo no le pido el voto a un convencido del PP”, añadió.

Frente a estos mensajes, el candidato del PAR recordó algunos de sus mensajes de la campaña y sus propuestas. “Toda la campaña estoy hablando de que somos un partido con pedigrí: el único de corte ideológico aragonesista, de centro y moderado”, resaltó.

Y pidió a los aragoneses que reflexionen sobre cuatro o cinco cuestiones sencillas sobre “quién va a hacer más por ellos que PAR, quién va a defender más a Aragón, quién no se va a dejar doblegar”.

Izquierdo se refirió a la financiación autonómica y propuso que “cambie, que mejore y se aplique con equidad”. “No cuesta lo mismo hacer una carretera en el Maestrazgo que en Sevilla, un médico en la Ribagorza que en Madrid”, argumentó.

“Necesitamos gobiernos responsables en Aragón y España, si no hay más fondos es muy difícil hacer más cosas, si año tras año los fondos en otras comunidades crecen y para nosotros no, cada vez Aragón será más pobre”, subrayó el candidato aragonesista que pidió “respeto” para Aragón y los aragoneses.

Otra de las demandas centrales del PAR es la deuda histórica del Estado con esta comunidad. “Que España pague a los aragoneses y aragonesas lo que nos debe, esos 21.000 millones de deuda histórica que yo pregunté en el debate a todos lo candidatos y nadie me respondió”, subrayó Izquierdo que apostó también con el 20% de ayudas al funcionamiento para las empresas, no solo de la provincia de Teruel sino para “todas las zonas rurales de Aragón”.

El candidato revindicó también que el Fondo de Inversiones de Teruel pase de 60 a 100 millones de euros.

El acto contó también con las candidatas que encabezan la lista al Congreso por Zaragoza, Gloria Pérez, y por Huesca, Raquel Giménez. Pérez repasó el papel histórico de Aragón en España y los 45 años de trayectoria del PAR y aseguró que, si el PAR tiene representación nacional, “Aragón tendrá fuerza en Madrid”. Giménez aseguró que el PAR es el único partido que escucha las demandas de los aragoneses y que son los que mejor conocen lo que es la despoblación. “Los aragoneses no nos conformamos con migajas, queremos justicia”, defendió.