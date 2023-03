Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es: “Quienes no afronten la digitalización de sus empresas lo van a tener muy complicado”

La digitalización de los negocios ha llegado para quedarse, insiste en decir el director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, la entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que gestiona el programa Kit Digital con los fondos europeos Next Generation, que esta semana se presentó en Teruel para animar al sector agroganadero a que solicite también los bonos para beneficiarse de un proceso que salpica ya a todos los sectores productivos, incluido el primario. “Quienes no afronten la digitalización de sus empresas lo van a tener muy complicado”, asegura Martínez Lacambra. En la provincia de Teruel han recibido ya el bono del Kit Digital alrededor de 700 empresas y las ayudas que se han dado rondan los 4 millones de euros.

-¿Qué es el Kit Digital?

-Es un programa que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Cuenta con 3.067 millones de euros y el objetivo es la digitalización de las pequeñas empresas, microempresas y autónomos, es decir, aquellas que tienen menos de 50 empleados.

-¿Hasta ese número se puede presentar y solicitarlo todo el mundo una sola vez para recibir el bono de ayuda?

-Efectivamente. Es muy transversal para todos los sectores y obviamente el sector agroganadero también.

-El 15 de marzo finalizaba el plazo para presentar las solicitudes en el caso de las empresas más grandes, las de 10 a 50 empleados, y a lo largo del año los otros dos segmentos, pero han decidido ampliarlo.

-Sí, hasta diciembre de 2024.

-¿Por qué esta prórroga?

-Porque cada día recibimos del orden de mil quinientas solicitudes, por tanto se está capilarizando el mensaje y el Plan de Recuperación prevé que hasta el 2024 se podrán otorgar las ayudas, y por tanto era razonable.

-Pero el dinero es el mismo.

-Sí, el mismo.

-¿No es por que haya habido menos respuesta de la esperada?

-No, no.

-Es que pareciera que a los empresarios les cueste todo este tema de la digitalización.

-Bueno, hemos gestionado 300.000 expedientes ya. Jamás en la historia se han gestionado en subvenciones un volumen de esta dimensión. Por tanto los empresarios se van enterando cada día, y cada día del orden de 1.500 piden ayuda. Y sobre todo, cuando se lanzaron las primeras queríamos probar cómo funcionaba. Hemos visto que el programa tiene aceptación y funciona bien, y por tanto la misma estructura inicial la estamos prorrogando hasta diciembre de 2024.

-¿Están satisfechos entonces de la respuesta que está teniendo?

-Está funcionando y es una experiencia muy positiva, aunque intensa, y el nivel de respuesta, que nuestra preocupación es la capilaridad, hemos conseguido que esta vaya produciéndose. Y hemos conseguido también hacer una tramitación ejemplar.

-¿En la provincia de Teruel qué tal acogida están teniendo?

-Llevamos algo más de 700 empresas que ya han recibido la subvención, y son sobre 4 millones de euros lo que se les ha dado de ayudas.

-¿Entiende que es una cifra aceptable o a estas alturas podría haber sido mayor el interés?

-Efectivamente está teniendo una buena aceptación y por tanto lo que tenemos que seguir es llevando el mensaje de que el Kit Digital no se ha terminado, es hasta diciembre de 2024 y es el momento de pedirlo.

-En la provincia son 28 agentes digitalizadores para aportar estas soluciones digitales a las empresas.

-Sí, son 28 agentes y 21 ya tienen contratos firmados.

-¿Son suficientes ese número de agentes para dar respuesta a la demanda que existe de esta herramienta?

-Son suficientes y vamos a ver cómo evoluciona la demanda. En estos momentos, en términos estatales, en España se han firmado más de 140.000 acuerdos, y de esos 10.200 agentes digitalizadores que tenemos en todo el país, el 66% ya han firmado también acuerdos, lo cual yo creo que es una muy buena noticia porque tenemos un buen programa de digitalización de pymes y un programa que está dando también al sector TIC local su oportunidad.

-¿Quienes se benefician aquí, solo las empresas o pretenden que el sector digital también se vea impulsado?

-Aquí se benefician todos y yo siempre digo que este programa tiene tres virtudes. La primera digitalizar a nuestras pymes para mejorar la competitividad; la segunda, al sector TIC vamos a inyectar 3.000 millones en el mercado, que eso va a permitir que crezca; y la tercera es que hemos tenido que repensar los procedimientos administrativos y hemos tenido que volcar la tecnología para ser capaces de hacer esa tramitación de cientos de miles de expedientes, cuando en estos momentos tardamos solo tres semanas en otorgar las ayudas.

-Están aplicando una tecnología para la tramitación en la que han robotizado todo el proceso, ¿qué ventajas tiene?

-Robotización, inteligencia artificial y big data han sido los elementos clave para hacer esto posible.

-De esta manera en los trámites eliminan todo tipo de burocracia y se va directo al grano para conceder las ayudas, que son Fondos Europeos Next Generation.

-Bueno, nosotros pedimos veinte requerimientos antes de otorgar la subvención. Lo que ocurre es que hemos acordado con el Consejo General del Notariado, con el Registro Mercantil, y accedemos a las bases de datos de Seguridad Social, de Hacienda, Diputaciones Forales, etc. Y en lugar de pedir poderes preguntamos a un robot si tiene poderes el firmante. En lugar de pedir cuentas anuales y estar averiguando el cálculo manual de si está o no en crisis, pues ya un algoritmo, un robot entra, coge los datos y un algoritmo calcula si está o no en crisis.

-El proceso de digitalización que persiguen en las empresas aplicado en definitiva a la Administración pública, ¿no?

-Lo que antes eran entre tres y cinco horas de tramitación ahora estamos hablando de tres minutos.

-En otros sitios donde han hecho jornadas informativas como la de Teruel la han dirigido a los sectores económicos en general, pero aquí se han centrado en el agroganadero, ¿por qué, ven que es el más reticente, el más desconectado a la hora de aplicar la tecnología digital a sus procesos productivos?

-En toda España tenemos más de 900.000 explotaciones agrícolas y 170.000 ganaderas. Por tanto, siempre tienes la sensación de que cuesta que llegue el mensaje a ese sector primario, y el objetivo de venir a Teruel ha sido ese. Aquí el 12% del empleo que hay es del sector primario y obviamente es una oportunidad para llevar este mensaje desde Teruel a todo el sector agroganadero.

-¿Cómo puede beneficiar la digitalización al sector primario, y en particular este programa?

-No tengo ninguna duda de que va a mejorar la productividad. Debe mejorarla. Además, nos permite conocer mejor nuestro negocio, los datos y demás. Y en algunos casos nos permite poder proyectar y vender fuera de nuestro ámbito local, porque tenemos comercio electrónico y market place. Por tanto nos podemos beneficiar de la productividad, tener un mejor conocimiento del negocio y ampliar nuestro mercado.

-En Teruel, un factor que puede desincentivar son los problemas de conectividad que hay en el territorio, porque si se tienen soluciones digitales pero luego no se pueden aplicar o son menos efectivas por falta de cobertura, el sector tampoco le ve la utilidad. ¿Qué tiene que decir al sector para que tengan confianza?

-En 2025 habrá un cien por cien de conectividad que llegará a todo el territorio, y donde no llegue la fibra pues llegará la señala satelital con una banda de 100 Mbps. Somos el tercer país en conectividad de Europa, detrás de Holanda y Dinamarca, países con una orografía muy agradecida, y nosotros somos el tercero en conectividad. Estamos completando todo el mapa y por tanto en 2025 habrá cien por cien de conectividad.

-¿Qué empresas, en la provincia de Teruel, son las que más están demandando el Kit Digital?

-Esto se correlaciona también con el peso que tienen en la economía global. El sector servicios está demandando mucho. El industrial también, y donde sería deseable que hubiera más peticiones es en el sector agroganadero.

-¿Y cuáles son las soluciones que más se están pidiendo?

-En general en España, de promedio, lo que más se está demandando hay que verlo por tamaño de empresa. La de 10 a 50 tiene otras prioridades distintas a la que está por debajo de 3. La de 10 a 50 lo que más te solicitan primero es la gestión de procesos. En segundo lugar te solicitan web y presencia en Internet, redes sociales y business intelligence, es decir, el tema de los datos en el segmento de pequeña empresa ya está calando.

-¿Y con las que son más pequeñitas?

-Las empresas más pequeñas priorizan más la web, las redes sociales con su presencia en Internet y comercio electrónico. Es decir, en las más grandes el 60% de los contratos tienen una vocación de digitalización interna, y la empresa pequeña, la de menos de tres empleados, el 75% es digitalización hacia fuera.

-¿A qué se refiere?

-Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la web, las redes sociales y comercio electrónico.

-¿Quién no introduzca soluciones digitales en sus empresas y negocios, qué va a ser de ellos? Y no me refiero ya a pedir estas ayudas, sino a aplicar la digitalización en sus negocios antes o después.

-Quienes no afronten la digitalización de sus empresas lo van a tener muy complicado, porque sí o sí, la digitalización ha venido para quedarse, es importantísimo entrar en la senda de la digitalización.

-¿Qué va a suponer esta tecnología en la economía del siglo XXI?

-La digitalización es el principio, porque después pasamos a la disrupción digital y ya vamos viendo ese concepto de esas tecnologías habilitadoras, la inteligencia artificial, big data y demás. Eso ya no es ciencia ficción, eso es ya realidad, y eso hay que ir incorporándolo en las cadenas de valor. Por tanto, la digitalización es absolutamente imprescindible y necesaria para la supervivencia empresarial.