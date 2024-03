Alcaldes y concejales socialistas lamentan que la Diputación provincial "no se preocupe por la liquidez de los ayuntamientos"

Alcaldes y concejales del PSOE Teruel han expresado su descontento porque la Diputación de Teruel (DPT) no haya previsto líneas de ayuda o instrumentos que ofrezcan liquidez incondicionada a los ayuntamientos, especialmente en los primeros meses del año. A la falta de un Plan de concertación municipal en el presupuesto inicial, que permitía hacer frente a todo tipo de gastos, se suma la confirmación por parte del equipo de gobierno de que tampoco se adelantarán los tributos recaudados a cuenta, como se ha hecho en los años en los que el PSOE ha presidido la institución. Además, señalan que la reforma de la Caja de cooperación la convierte en un instrumento inútil para los objetivos que se estaban consiguiendo en estos últimos años y que facilitaban la consecución de proyectos fundamentales para los municipios, tal y como se detalla en un comunicado de prensa.

La preocupación de los ediles socialistas ha quedado de manifiesto en las distintas reuniones convocadas con cargos electos y militantes con los diputados provinciales y la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, para analizar los presupuestos tanto de la institución provincial como del Gobierno de Aragón y compartir el debate sobre la actualidad política.

La diputada del grupo socialista y presidenta de la comisión de Hacienda de la DPT, Sonia Palacio, fue la encargada de explicar las cuentas del tripartito PP-TE-PAR, que definió como “el presupuesto más antimunicipalista de la historia de nuestra Diputación”.

Plan de concertación

“Al final no ayuda a los ayuntamientos financieramente, sino que nos está ahogando”, ha dicho Palacio apuntando, por ejemplo, a la desaparición del Plan de concertación: “era un plan incondicionado y que permitía a los ayuntamientos llevar este dinero a cualquier línea del presupuesto para atender las necesidades reales que teníamos los ayuntamientos” ha dicho recordando que los planes de concertación suponían un ingreso fijo y sin condiciones en el mes de abril, mientras que otras líneas condicionadas sólo se ingresan una vez ejecutado el gasto y justificado, generalmente al final del año.

Además, Palacio ha apuntado a que, con las cifras contempladas en el presupuesto, la caja de cooperación “desaparece tal y como la conocíamos”. “Es un instrumento que tenía la Diputación que viene a ser un préstamo a los ayuntamientos a devolver en 20 años y sin intereses. Esta caja en 2023 estaba dotada con 10 millones de euros y permitía prestamos de hasta 400.000 euros, mientras que este año está dotada con 2,5 millones de euros. Pero claro, la sorpresa viene en el nuevo reglamento”.

La diputada socialista ha señalado que ese reglamento establece ahora dos líneas, y que la destinada a prestamos a 20 años está dotada “sólo con 500.000 euros para los 236 municipios y más de 100 barrios de nuestra provincia”. Además, ha denunciado, la otra línea con 2 millones de euros es a corto plazo “y el ayuntamiento que la pida ya no tiene 20 años para devolverlo, sino que tiene que devolverlo en el mismo año en el que la solicita. Por lo cual, deja de ser una herramienta útil para nuestros municipios”.

Adelanto de tributos

A estos dos movimientos sobre líneas de liquidez incondicionada, se suma la negativa del equipo de gobierno PP-TE-PAR a seguir adelantando a cuenta los tres primeros trimestres de los tributos que recauda para los ayuntamientos. El mecanismo se puso en marcha la legislatura pasada y suponía un ingreso “considerable” para los consistorios ya en el mes de febrero.

“Hemos preguntado a la diputada de Hacienda Yolanda Sevilla en la última comisión sobre si se iban a adelantar estos tributos para tener financiación los ayuntamientos a primeros de año y nos ha trasladado que esto no va a ser así”, ha desvelado Sonia Palacio. “Sólo nos queda esperar y ver qué es lo que la DPT hace con los remanentes y la participación de tributos del Estado que prevemos que este año va a ser bastantes superior a otros años”.

Palacio ha recordado que, en sus enmiendas a los presupuestos, los socialistas ya pidieron invertir los remanentes en un plan de concertación. “Esperamos que nos lo confirmen y que así sea, por el buen funcionamiento de nuestros ayuntamientos”, ha dicho señalando que, de todas formas, este ingreso “ya llegará tarde porque las tensiones de tesorería suelen ser más acuciantes al principio del año”.

Uno de los alcaldes presentes en esas reuniones de cargos electos y militantes del PSOE Teruel ha sido el de Belmonte de San José, Alberto Bayod, que ha mostrado su disconformidad con la desaparición en el presupuesto inicial del Plan de concertación. Ha apuntado que para “gestionar el día a día” de las pequeñas poblaciones de la provincia, “que son la mayoría”, “los planes de concertación que hemos recibido de la DPT en estos últimos años, junto al adelanto de los pagos a cuenta de la recaudación de los tributos, han sido fundamentales para mantener a flote nuestra mermada capacidad financiera”.

Cantidades

“Las cantidades económicas que percibíamos eran fundamentales para disponer de una liquidez suficiente para ir sufragando el gasto corriente, y nos permitían tener una previsión real de las posibles inversiones a realizar cuando se fuesen publicando las diversas líneas de ayudas institucionales que se destinan a las entidades locales”, ha dicho Bayod argumentando que, para un ayuntamiento, “de poco sirven las subvenciones para rehabilitación de vivienda, los planes de obras y servicios o cualquier otra ayuda que se destine a los pequeños municipios, venga de donde venga, si se nos estrangula financieramente”.

El alcalde de la localidad bajoaragonesa asegura que en la mayor parte de las ocasiones el verdadero problema de los municipios con menor población es no tener liquidez para asumir los costes de las inversiones. “Nuestra maltrecha economía no nos permite pagar los gastos diarios porque no hemos recibido aún los importes de dichas ayudas después de haberlos ya desembolsado”, ha dicho.