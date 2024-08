Alcañiz cumplirá su sueño de tener un Museo de la Ciudad con la restauración de la Lonja renacentista

El Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España ha dado su visto bueno a una inversión de 2.347.037 euros para la remodelación integral de la Casa consistorial y la Lonja renacentista de Alcañiz, proyecto que incluye la creación del Museo de la Ciudad y de una nueva oficina de turismo, entre otras intervenciones.

Esta intervención, que será financiada al 100% con cargo a la linea de ayudas del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, es la Fase II de la restauración y adecuación de la Lonja y la Casa consistorial de Alcañiz, después de que la Fase I, envolvente histórica y alero, terminara con la recuperación de la fachada municipal en el año 2019.

La edificación en la que se va a intervenir está en uso en un 30% de su superficie, en concreto en la zona que se amplió en los años 80, colindante con el volumen renacentista (con acceso por la plaza Galo Leoz) y las dependencias de la planta primera y baja, que se corresponde con el salón de plenos y el atrio de acceso, respectivamente. El resto del edificio se encuentra cerrado al público, a la espera de que se le otorgue un nuevo destino y adecuación funcional, que es lo que se pretende conseguir con esta rehabilitación.



Zona a cubierto en la galería de la última planta de la Lonja

Por tanto, la Fase II comprende la reforma interior del edificio y la introducción de nuevos usos en un edificio que presenta un importante deterioro en sus cerramientos históricos. Tanto en la Casa Consistorial como en la Lonja se va a llevar a cabo una reforma para darle al inmueble un uso turístico-cultural y museístico. El conjunto monumental albergará el futuro y anhelado Museo de La Ciudad, una reivindicación perseguida durante décadas que parece que va a verse cumplida, por fin.

Las patologías que presenta la zona a rehabilitar han sido originadas en parte por el abandono y la falta de uso, aunque también obedecen a la baja calidad constructiva de las intervenciones y adiciones que se realizaron en los años 80.

Según la memoria del proyecto, encargado en su día a Laguens Arquitectos Asociados, las obras de restauración no hipotecarán el uso del resto del edificio, cuyas dependencias municipales, principalmente administrativas, podrán seguir su curso sin necesidad de trasladar al personal a otros emplazamientos.



Uno de los edificios anexos que se han ido incorporando al conjunto

Recuperar para su uso

La actuación pretende recuperar las zonas sin uso en su totalidad, tanto en la Lonja como en la parte de la Casa Consistorial, tanto en la planta baja como entre plantas y en el nivel correspondiente a la galería de arquillos . El uso será turístico y cultural, si bien la reforma también aspira a mejorar la capacidad de servicio y prestación cultural y turística a los ciudadanos en el ámbito comarcal, creando dependencias específicas para la gestión y atención turística del municipio. En suma, una reforma que adecuará estas dependencias municipales a las necesidades del siglo XXI, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación a un edificio de más de cinco siglos de antiguedad que actualmente tiene la mayor parte de su espacio cerrado al público.

Distribución

A la planta baja del edificio a restaurar se la quiere dotar de un nuevo espacio de gestión cultural y del patrimonio, nuevo espacio que se localizará en las dependencias que ocupó en su día la Policía Local.

Por otra parte, la Lonja se dotará de un nuevo núcleo con funcionalidad independiente y que estará dedicada a usos Museísticos y de Oficina de Turismo. En este ala del conjunto se ha proyectado una reformulación de los patios existentes, lo que aportará mejor ventilación.

Finalmente, en la planta primera se desplegarán los distintos servicios museísticos con las partes administrativas correspondientes a este uso, que no serán objeto de intervención, mientras que en la planta segunda se desarrollará plenamente el uso museístico del proyecto, al igual que en la planta situada bajo cubierta, la correspondiente a los arquillos del edificio.



La mayor parte del edificio está en desuso

Si no hay novedades, el Ayuntamiento de Alcañiz aprobará en las próximas semanas una modificación del proyecto para ajustarlo a los precios actuales. Hay que recordar que esta segunda fase se redactó hace tres años. Se espera que en septiembre salga a licitación la dirección de obra y las obras en sí.

En el marco de este proyecto de restauración, con carácter previo ya se llevaron a cabo distintos estudios arqueológicos en el conjunto del edificio, si bien no se llegaron a plantear conclusiones relacionadas con el origen exacto del conjunto monumental en el que se va a intervenir. Así las cosas, “esos estudios no han tenido ninguna influencia en la restauración, porque no se ha hallado ningún elemento que vaya a ser un condicionante”, explicó el arquitecto redactor del proyecto, Miguel Laguens.

En cualquier caso, se ha planteado una intervención que destaca por su “carácter unitario, aunque dividida en dos fases por una cuestión de financiación”, según puso de manifiesto el arquitecto redactor, quien consideró muy positivo que esta segunda fase vaya a ser sufragada en su totalidad por el Gobierno Central (el Ministerio de Industria y Turismo), puesto que la obra podrá ejecutarse de una sola vez. Hay que recordar que en la primera fase fue Suelo y Vivienda de Aragón el organismo que aportó financiación para la restauración de las fachadas y la iluminación exterior.

Una rehabilitación integral

Según puso de manifiesto Laguens, el conjunto en el que se va a intervenir tiene un 50% del espacio sin uso y un 20% empleado como zonas de almacenamiento. De esta forma, una de las virtudes del proyecto de rehabilitación es que “toma el edificio en su totalidad, como una unidad, y le da una estructura conjunta, integrando los dos grandes bloques que va a tener, la parte administrativa y la turística y cultural”, enfatizó el arquitecto. Junto a los dos usos anteriores “se plantea un pequeño apéndice intermedio para establecer alguna dependencia que reforzará el carácter representativo del Ayuntamiento y en el que se podrán realizar pequeños actos oficiales destinados a recibimiento de autoridades, personalidades, etc”, explicó.

Desde el punto de vista constructivo, la intervención es técnicamente “complicada, porque a lo que conocemos como Ayuntamiento, se use o no, se le han ido añadiendo espacios con los años, bien por la parte de la Casa Consistorial, bien por la de la Lonja o la de los edificios que se fueron incorporando al conjunto hasta que llegó a la dimensión actual”. No hay que olvidar que hasta la rehabilitación del Palacio Ardid en la calle Mayor, las dependencias de la Biblioteca municipal se ubicaron en la planta baja del edificio de la Lonja y que, hasta la construcción del Conservatorio Profesional de Música en el campus del Instituto Bajo Aragón, también los estudios musicales se impartían en varias plantas de este inmueble.



Dependencias interiores que se reformarán

Esos usos acabaron desapareciendo, pero dieron lugar, tal y como explicó el arquitecto alcañizano, a “una desestructuración de niveles y comunicaciones” que ahora se van a resolver con la actuación planteada. Y es que “para que el edificio tenga un sentido funcional hay que llevar a cabo esa intervención en todo el conjunto, de ahí la importancia de que se haya aprobado una financiación suficiente y al 100% por parte del Gobierno central, puesto que esto va a permitir que la segunda fase de la obra se ejecute de una sola vez y no en distintos periodos”, enfatizó.

Técnicamente complejo

Con todo, la restauración del edificio permitirá poner en uso unas dependencias que en su mayor parte permanecen cerradas al público. “Habrá que llevar a cabo muchos ajustes de niveles, habrá que realizar demoliciones masivas, será técnicamente complejo, pero el resultado valdrá la pena, no solo por la proyección social que tendrá el edificio hacia la ciudadanía, sino porque se trata de un conjunto emblemático para Alcañiz”, subrayó Miguel Laguens, quien tampoco se olvidó de lo emblemático de poder cumplir con aquel sueño alcañizano de crear un Museo de la Ciudad, una vieja aspiración que parece que ahora está más cerca que nunca.