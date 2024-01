Alejandro Nolasco (Vox): Aragón produce el 44% de la energía eólica nacional y no se queda nada

Por

El presidente de Vox Teruel y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado que la comunidad produce el 44 % de la energía eólica nacional, “pero no se queda nada”, y ha puesto como ejemplo la instalación de nueve parques eólicos en Caspe, cuyas infraestructuras de evacuación estarán en Cataluña.



Nolasco ha realizado estas declaraciones este viernes en Teruel, donde ha lamentado que estos parques alterarán el paisaje de la provincia de Zaragoza, aunque las infraestructuras de evacuación estarán en Can Jardí, Barcelona.



Una situación “inaudita” para el dirigente de Vox, quien ha recordado que en el acuerdo de gobierno se indica que su formación defiende las energías renovables, “pero no así, no con un daño al paisaje, a la ganadería o a la agricultura”.



Para Alejandro Nolasco, es “llamativo” que el municipio donde se instala no reciba ningún tipo de incentivo económico ni revierta en ningún beneficio a los propios vecinos, “como podría ser un alivio económico en la factura de la luz”.



Nolasco ha lamentado que Aragón se convierta en un “banco de pruebas donde se revienta el paisaje para sacar la energía y llevarla a otros sitios”.



Ha señalado además que se usan “artimañas” para instalar parques eólicos “sin ningún tipo de control”, la mayor parte con una capacidad de 50 megavatios (MW), por debajo del límite mínimo para requerir la autorización estatal.



De esa manera, según ha resaltado, solo se necesita el “visto bueno” del gobierno autonómico, “y por ello se han cometido todas las tropelías que se han cometido en los últimos tiempos”, en referencia al anterior ejecutivo aragonés liderado por el socialista Javier Lambán.



Nolasco ha asegurado que Vox ya ha hablado con su socio de gobierno, el Partido Popular, sobre la necesidad de realizar una reordenación y planificación “urgente” de las energías renovables en Aragón.



Concretamente, ha explicado, con la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, que es quien tiene las competencias en energías renovables, con la que tiene una comunicación “constante”.



El dirigente de Vox ha aseverado que “hay que poner freno a esto” y ha anunciado un “cambio frontal de rumbo” en la gestión de las energías renovables en Aragón, y ha puesto como ejemplo la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre las renovables en las Cortes.



Esto supondrá, según ha destacado, la aceleración de los procesos administrativos por parte del Gobierno de Aragón para revertir esta situación.



Por último, Alejandro Nolasco ha lanzado un mensaje a Aragón Teruel Existe, “los que se consideran el adalid de la protección del paisaje”, y ha indicado que desde su formación trabajan en esta cuestión “desde hace muchos años, antes de que ellos fueran un partido político”.