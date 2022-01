Alexandre Brun reemplaza a Patrick Lecer en la dirección de Tarmac Aerosave

Por

Tarmac Aerosave, matriz de la empresa Tarmac Aragón dedicada al estacionamiento, transición, mantenimiento y reciclaje de aeronaves y motores en el Aeropuerto de Teruel, ha anunciado el nombramiento de Alexandre Brun como presidente desde el pasado 1 de enero. Sucede a Patrick Lecer, quien deja el cargo por motivos personales, según un comunicado de prensa de la compañía.



Alexandre Brun es un experto en motores aeronáuticos que proviene directamente de Safran -que forma parte junto a Airbus y Suez de Tarmac Aerosave-, grupo al que se incorporó en 1990 y donde creó y gestionó varias entidades operativas en las áreas de producción y mantenimiento.



Graduado de ISAE-Supméca (escuela francesa de ingeniería mecánica y digital), de la École Normale Supérieure de Cachan y de la escuela de negocios HEC, ha dirigido equipos de hasta 600 empleados en Francia y en el extranjero, en particular en Marruecos e India.



Hasta finales de 2021, fue director de mantenimiento de motores civiles en la sede de Safran Aircraft Engines en Saint-Quentin-en-Yvelines.



Su experiencia en el campo de la propulsión de aeronaves es un activo clave para Tarmac Aerosave en un momento en que el grupo está implementando una estrategia de desarrollo hacia el almacenamiento, mantenimiento y reciclaje de motores, aseguró la compañía.



“Me incorporo a Tarmac Aerosave con una gran motivación, para seguir una estrategia de desarrollo que ha demostrado plenamente su relevancia y que se asienta sobre bases sólidas. La herencia que me ha pasado es rica y los proyectos iniciados por mi antecesor son muchos. Estoy muy orgulloso de ayudar a impulsar Tarmac Aerosave a nuevas alturas gracias a los combustibles esenciales del conocimiento, la experiencia del equipo, la innovación y la satisfacción del cliente”. dijo el nuevo presidente del grupo.



Entre tanto, Patrick Lecer, que ha estado al frente de Tarmac Aerosave desde 2019, dejó el cargo el 31 de diciembre de 2021 para dedicarse a proyectos personales. Durante su mandato como presidente, dio prioridad absoluta al crecimiento del grupo.



“Ha desempeñado su papel en el desarrollo de un grupo cuyo rendimiento operativo y fortaleza financiera se han elevado a los mejores estándares de la industria”, según representantes de los accionistas Airbus Group, Safran Aircraft Engines y Suez”, según la compañía. “La gestión de Patrick Lecer será recordada por las medidas que ha tomado para adaptar la organización de Tarmac Aerosave en un periodo de crisis sanitaria sin precedentes, entre las que destaca el desarrollo de las capacidades de almacenamiento en las distintas sedes del grupo”, ubicadas en los aeropuertos de Teruel (dirigida por Pedro Sáez), Tarbes-Lourdes-Pyrénées y Toulouse-Francazal.



Patrick Lecer también permitió a Tarmac Aerosave fortalecer su reputación tanto en el país como en el extranjero, gracias a la participación del grupo en numerosos eventos y la cobertura regular de los medios, añadieron.



“De Tarmac Aerosave recordaré un espíritu de equipo extraordinario, una experiencia de fama mundial y, a nivel personal, años extremadamente gratificantes. Porque Tarmac Aerosave concentra toda la experiencia que he encontrado en mi vida profesional, ya sea en el mundo de los fabricantes de aeronaves MRO o como parte de mi experiencia previa. Es realmente único. Me gustaría agradecer a los equipos de los tres sitios, a nuestros accionistas y a nuestros clientes por su confianza”, dijo Lecer, ingeniero Mecánico por la Universidad de Nancy y titulado en Finanzas por la Escuela de Negocios de Harvard.