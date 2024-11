Algemesí y Catarroja, los destinos de los agricultores turolenses en la zona afectada por la dana

Los convoyes de maquinaria pesada con los que agricultores y ganaderos de distintos puntos de la provincia apoyarán a la Comunidad Valenciana fueron destinados este lunes a las localidades de Algemesí y Catarroja. Cerca de una veintena de tractores, equipados con distintos aperos de trabajo, y máquinas excavadoras mixtas llegaron después de mediodía al puesto de mando donde les esperaban efectivos del 112 para dirigirles a sus destinos.

La columna que partió el domingo por la tarde desde Calamocha estuvo compuesta por una docena de unidades, de las que casi la mitad pudieron llegar a bordo de góndolas, mientras que el resto de los vehículos tuvieron que hacer el viaje rodando por carreteras nacionales y provinciales al no estarles permitida la circulación por autovía y no poder ser escoltados por ninguna patrulla. Este grupo llegó pasadas las 13:00 horas y poco después de las 16:00 ya estaban manos a la obra. “ Hemos llegado y hemos estado con un mando de la UME y un señor nos ha ido llevando a cada uno. Nos han traído aquí, que era una calle que no se había abierto todavía. Y era lo que querían dar prioridad”, dijo Francisco Latorre, presidente de la plataforma del sector primario en Teruel, mientras llenaba de escombros y barro el remolque de un camión.

El operativo dividió la columna en grupos más pequeños y les encargo a cada uno la limpieza de una zona determinada. Los equipos están compuestos por al menos una pala y un remolque, aunque podrían sumarse más remolques más adelante.

“Hay sitios donde hay enseres en un lado y barro con otras cosas mezcladas, en otros sitios todo mezclado. Todavía hay muchísimos coches que están apartados en las orillas, ya los han inspeccionado y se sabe que están limpios”, relató el tractorista. Los trabajos son ahora un poco más tediosos porque cada remolque debe descargar en un lugar u otro, en función de la carga que lleve.

En uno de esos puntos está desde el lunes Alejandro Latorre, uno de los impulsores de la columna que salió del Maestrazgo. Latorre ha sido destinado con su máquina mixta a una explanada en la que se están almacenando cientos de coches que se están retirando de las calles de Algemesí.

También el grupo llegado del Maestrazgo contó con la dirección de técnicos del servicio de Emergencias. “La ingeniera del Ayuntamiento es la que lleva el tema de la maquinaria y luego el jefe de la Policía y ellos son los que nos arman. Ellos son los que nos están dirigiendo”, confirmó Latorre que, sin embargo, reconoció cierto nivel de anarquía. “Aquí yo estoy solo, vienen tres camiones y ya está. Luego, por ejemplo, los compañeros están limpiando una calle. Ellos están allí limpiando una calle, pero no hay aquí nadie que te diga (lo que hay que hacer)”, explicó.

Este segundo grupo pudo llevar su maquinaria en camiones pero se atascaron en el tráfico de la capital del Turia y tampoco pudieron empezar a trabajar hasta pasadas las 15:00 horas.

Tanto un equipo como el otro prevén estar trabajando en la zona varios días. Mientras tanto, dormirán en un polideportivo, en sus sacos de dormir. “Nosotros llevamos saco de dormir y comida y de todo”, dijo Latorre. Además, el suministro de combustible tampoco les preocupa de momento, ya que en el convoy había coches cargados de bidones de gasoil.