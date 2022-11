Aliaga citará a la anterior ejecutiva del PAR para que convoque un nuevo congreso y no recurrirá la sentencia que anula el anterior

Por

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha anunciado que va a convocar una reunión de la anterior ejecutiva del partido para que, a la vista de la sentencia judicial que anula el resultado del XV Congreso del partido, en el que fue reelegido, esta determine "cuándo, cómo y dónde" convocar uno nuevo, aunque no ha dado fecha.



Un congreso en el que ha asegurado, en rueda de prensa, volverá a presentarse como candidato a presidir el partido, así como a candidato a las primarias para optar a la presidencia de Aragón en las elecciones de mayo de 2023.



Además, ha trasladado a los medios que no hay "intención inicial" de recurrir la sentencia que, según su análisis, le da la razón en "ocho de los diez puntos" en los que se basaba el recurso con el que uno de los críticos, el expresidente de la CHE, Xavier de Pedro, pidió la impugnación de los acuerdos del congreso, celebrado en octubre de 2021.



Aliaga, quien ha salido ante la prensa para "dar la cara", ha asegurado que asume su "responsabilidad" como presidente de un partido al que quiere y ama "por encima de otros intereses".



Por eso, pone en manos de la ejecutiva anterior a la que salió del congreso anulado, y que él mismo presidía, la decisión de convocar uno nuevo, aunque ha rehusado decir cuándo se podría producir esta reunión de la ejecutiva que convoque un nuevo cónclave.



Aliaga, que ha afirmado que hubiera convocado ese congreso aunque la sentencia hubiera sido favorable y tiene "testigos", ha aseverado que el calendario se lo fija él, no se lo fija "nadie" porque sabe "lo que tiene que hacer" y hay que garantizar que los estatutos se cumplen, "no otras cosas".



El censo del congreso será el que ha establecido el juez en su sentencia al considerar nula la afiliación de 311 personas en 2021 y que según el magistrado influyeron en el cómputo y procedencia de los compromisarios.



No está Aliaga de acuerdo con eso, porque estas 311 personas que se incluyeron en el censo de alfiliados correspondían a dieciséis compromisarios y él ganó por el voto de 22. "Categóricamente y con contundencia" ha dicho que ganó la votación del congreso con un resultado "ajustado pero democrático".



Presidirá esa reunión de la ejecutiva porque él la presidía cuando se convocó el congreso anulado porque el juez, según su análisis, cuestiona si una parte del censo fue cerrada por un organismo del partido -la comisión organizadora- que no era el competente.



Por eso, considera que la anulación del congreso en una sentencia que "respeta" es más una cuestión "de procedimiento, administrativa", que de "cosas raras".



Y ha insistido en que volverá a optar a la presidencia del partido. "A mi el calendario no me lo fija nadie, yo decidiré cuándo me retiro", ha enfatizado.



También tiene intención de concurrir a las primarias para encabezar la lista del PAR a las elecciones autonómicas pero sin dar pistas de cuándo se puede producir ese proceso.



"No me quiero ir de la política dejando la sensación de que he cometido irregularidades, no las he cometido, y quiero seguir prestando servicios a este partido al que amo", ha asegurado.



Además ha recalcado que la sentencia más que hacerle daño personalmente a el, afecta a la "reputación del partido". "No puedo permitir que estas siglas alguien las quiera tirar al Ebro", ha advertido.



Preguntado por las acusaciones de "tramposo" que ha vertido contra él el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que el también alcalde de Zaragoza tiene "mucho interés en Arturo Aliaga López, demasiado interés", y que "a lo mejor espera otras cosas que no van a suceder".



Y ha añadido un "no comment" sobre el cuestionamiento de Azcón de su idoneidad para seguir como vicepresidente del Gobierno de Aragón de un cuatripartito cuya participación del PAR se acordó en la ejecutiva del partido en 2019 y "lo que se firma se cumple".



"Que nadie sueñe con eso ni se haga ilusiones", ha ahondado Aliaga, quien se ha preguntado si "algún descerebrado" se ha planteado que sea ilegítimo que el PAR siga trabajando en un gobierno para el que el partido firmó un acuerdo en 2019 y sobre lo que además "no hay nada de eso" en la sentencia.



De hecho, ha afirmado que la normalidad en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles ha sido "absoluta".



"Esto no acaba hoy", ha recalcado, toda vez que ha subrayado que el PAR irá a las elecciones de 2023 con un proyecto "serio, solvente, de moderación" y con el objetivo de conseguir los acuerdos transversales "que tan bien le están sentando a Aragón".