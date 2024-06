Alpargatas con Tomate GG celebra su festival fin de curso este jueves 20 de junio

Por

El grupo de laudística El Baúl de Música de la Asociación Cultural Alpargatas con Tomate GG, dará un concierto de gala final de curso, dentro de su cuarto ciclo ¿Qué me cuentas, Teruel?, el próximo jueves 20 de junio a las 19.30 horas en el auditorio Torre del Salvador, en San Julián.



Esta agrupación, dirigida por el músico zaragozano José Antonio Esteban Lapeña, ensaya todos los jueves y aprende, prepara y da a conocer distintas melodías tanto instrumentales, como acompañadas con voces turolenses. En esta ocasión cuentan con la colaboración de las voces de Mari Bertolín, Rafa Gamboa, Mapi Hernando y Covi Galeote. También enriquecen y acompañan musicalmente Alpidio Sáez con su batería y Julia Marín con su flauta travesera. De esta manera completan a este grupo de bandurrias, laúdes, guitarras o con el bajo que toca Antonio Ortega que forman el elenco protagonista: Inma A., Chelo, Miguel Ángel G., Esther, Enrique, José Luis, Pilar C., Susana, José Manuel, Rosa, Alicia, Eduardo, Sergio, Jesús, Fernando, Ana Isabel, Rosi, Paco, Miguel Ángel P, Pilar C., Ana F., Lucía, Ana B. y Virginia.



El concierto se va a dividir en dos partes: la primera es una miscelánea con música variada y otra parte con repertorio pop. Pasando por la música clásica como la Suite de Jazz, de Shostakovich, o bandas de música de cine como El tercer Hombre, La vida es Bella, boleros , pasodobles, ritmos de discoteca como Ríos de Babilonia, Dancing Quenn, La Fiesta Pagana. También tocan temas de la época modernista que se celebra en la ciudad y así preparan canciones de primeros del s.XX como La chica del 17 o Los Nardos y alguna composición del propio Josan.



En resumen, música variada para todos los gustos interpretada por músicos que se preparan y van mejorando a lo largo del año para poder dar a todos este concierto y otros.



Al igual que en otras ocasiones, el Ayuntamiento de Teruel ha facilitado el auditorio y unas invitaciones que servirán para poder controlar el aforo de la sala.



Pueden pedir esta invitación a cualquiera de los componentes de la agrupación, ponerse en contacto con la asociación o bien, en el mismo auditorio entregarán la invitación conforme entren hasta completar aforo.