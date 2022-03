Alrededor de 40 localidades de la provincia se movilizan para reclamar mejoras en la Atención Primaria

Los turolenses tuvieron este jueves una importante cita en sus centros de salud y sus consultorios. El paciente en este caso era la propia Atención Primaria. A las 12.00 horas por toda la provincia se realizaron concentraciones ante los servicios sanitarios para reclamar mejoras en este nivel asistencial. Convocados por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) y el Movimiento de Acción Rural (MAR), al menos 37 localidades de la provincia se movilizaron para exigir acciones que detengan el deterioro de la Atención Primaria.

El seguimiento fue desigual, con una mayor participación en las comarcas del sector Teruel frente a las del sector Alcañiz. Cuencas Mineras fue sin duda una de las zonas con más actividad ya que uno de los convocantes era de esta comarca pero también se secundó la acción en Jiloca, Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre y Comunidad de Teruel.

El presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Polo, señaló que donde existen “asociaciones activas” se había notado y habían respondido y alertó de que es imprescindible la implicación de la ciudadanía.

Objetivos

Precisamente, Polo subrayó que uno de los objetivos de esta jornada era dar un impulso a la participación de la sociedad civil en los consejos de salud, reactivarlos y rearmarlos ya que en la provincia muchos no están constituidos y otros no tienen actividad.

“Nos esperan años intensos donde se va a necesitar mucha gente para arreglar el destrozo que ha sufrido la Atención Primaria”, argumentó. En este sentido, el representante vecinal señaló que el documento nacional para la mejora de la Atención Primaria reconoce que uno de los pilares fundamentales es la sociedad civil pero lamentó que en Aragón no se esté potenciando esa participación.



El consultorio de Montalbán aglutinó a una gran cantidad de vecinos para reclamar mejoras en la sanidad pública



En las concentraciones se leyó un manifiesto en el que se recogían las principales propuestas que plantean para mejorar este nivel asistencial de la Sanidad pública y que también se llevarán a la próxima reunión con la Consejería, el 22 de marzo.

En el centro de salud Teruel Ensanche, Carlos García, de la Federación de Vecinos, fue uno de los encargados de leer el texto en el que se aseguraba que “la degradación que se está produciendo en la Atención Primaria ha sido consecuencia de decisiones políticas” porque ha habido “una insuficiente financiación”, una “mala gestión de los recursos” y “la potenciación de la medicalización”.

El manifiesto planteaba la necesidad de adoptar “medidas urgentes” como una mayor inversión, que los centros de salud y consultorios sean accesibles, la adecuación de las plantillas o fortalecer la participación de la ciudadanía entre otras.

Montalbán

Desde Montalbán los miembros de la plataforma Movimiento de Acción Rural (MAR) habían convocado a los vecinos frente a su ambulatorio médico, continuando con las mismas reivindicaciones por la sanidad pública que en los últimos meses se han realizado en las Cuencas Mineras.

Desde esta plataforma ciudadana aseguraron que a la comarca de las Cuencas Mineras les va a tocar salir más veces porque la segunda quincena de abril son los traslados de médicos y del centro de salud de Utrillas han pedido el traslado todos los facultativos menos uno. “Vamos a tener que organizar una gorda pronto”, a primeros de mayo, afirmaron.

Esto a pesar de que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, dijera hace unos días que antes de que sean efectivos estos traslados estarán ocupadas las plazas que dejen. Los miembros del MAR indicaron que han tenido contacto con diversos médicos y les han informado de que eso no funciona así, ya que lo primero siempre es hacer efectivos los traslados.





Concentración vecinal en el consultorio de Escucha



A nivel nacional, este miércoles se firmó un acuerdo con unos cuantos partidos para que se dé el 25% del presupuesto de la Sanidad a la Atención Primaria, una iniciativa aplaudida por el grupo de trabajo MAR.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Montalbán, su alcalde, Carlos Sánchez Boix, consideró importante la labor desarrollada por el grupo MAR para reivindicar la situación de la Atención Primaria, ahora también con el tema de las ambulancias que podría afectar a la de Muniesa, quedándose toda la comarca con una ambulancia en Utrillas y tres zonas de salud que cubrir, Aliaga, Utrillas y Muniesa. Sánchez Boix insistió en que es muy importante que se mantengan los servicios y que se cubran las vacantes cuanto antes, también cuando se produce una baja ordinaria por vacaciones o enfermedad de alguno de los médicos asignados, como recordó que ha pasado recientemente en la localidad, porque no cubren esa plaza con ningún sustituto.

Aliaga, Muniesa, Calamocha

Centros de salud como el de Aliaga, Muniesa o Calamocha secundaron la movilización, que también llegó a los pequeños consultorios rurales en lugares como Escucha, Bueña, Guadalaviar, Huesa del Común o Torralba de los Sisones, entre otros muchos.

Sin embargo, en la capital del Bajo Aragón la concentración no tuvo el efecto esperado, ya que a las 12.00 horas del mediodía las puertas del centro de salud de Alcañiz estaban desiertas.

Desde el propio centro de salud se reconocía que el poco tiempo de antelación con el que recibieron la notificación para la concentración no les permitió organizarse. A la hora prevista para la protesta, los pacientes continuaban entrando sin cesar a las instalaciones y las citas previas ya no podían ser bloqueadas por lo que la concentración en Alcañiz no fructificó.