Aprobado un convenio urbanístico que recupera el proyecto de centro comercial en las riberas del Turia

La Junta de Gobierno aprobó un convenio urbanístico de gestión entre el Ayuntamiento de la capital y la empresa Iberturia Comercial SL, empresa interesada en retomar el proyecto para la construcción de un centro comercial entre la variante y la ribera del río Turia. La actuación incluida en el convenio no es muy relevante y consistirá en que la empresa interesada costeará la ampliación de las aceras del puente de la Equivocación en 30 centímetros por lo que las aceras pasarán de 170 a 200 centímetros. Paralelamente, los constructores deberán hacer una rotonda en la N-234 para facilitar el acceso al futuro Centro Comercial Parque Mudéjar, en este caso encomendados a su cargo por el Ministerio de Transportes.

La alcaldesa, Emma Buj, explicó que la empresa está promoviendo un centro comercial en una parcela, situada cerca del puente de la Equivocación. Hace ahora una década se cambió el uso de industrial a comercial y ahora los actuales promotores “tienen pleno derecho a llevar a cabo un centro comercial que requiere un convenio que hace referencia a que en caso de que se llevase a cabo habría que ensanchar las aceras del puente”. Recordó que actualmente el Ayuntamiento tiene un proyecto para adecuar esta infraestructura con aceras que, si se llevara a cabo el centro comercial, se tendrían que ensanchar para facilitar el paso de las personas. Mediante el convenio, la empresa se compromete a asumir el gasto de ensanchar esas aceras, una actuación que supondría un coste de 3.500 euros.

La alcaldesa aclaró que el proyecto de centro comercial tendrán que explicarlo los promotores. Iberturia está formado por las sociedades Fape Inversiones Expertos Desarrollo SL y Swalali SL como administradoras mancomunadas. Este periódico se ha puesto en contacto con Iberturia Comercial, sin respuesta.

En el año 2011 el Ayuntamiento llevó a cabo el cambio de uso del suelo con la intención de facilitar la construcción de un centro comercial de entre 2.500 y 4.000 m2 que no llegó a ejecutarse. Ahora, Iberturia Comercial, constituida en 2018, coge el relevo y da los pasos urbanísticos necesarios para mejorar la conexión de la parcela, donde existen unas construcciones industriales en desuso.

A preguntas de la prensa, Buj reconoció que estos promotores tienen un derecho reconocido sobre este suelo, después de que una anterior corporación aprobara el cambio de uso de este suelo a comercial. “El Ayuntamiento no puede ahora discutir si la ubicación es la mejor porque tienen ese derecho reconocido desde hace muchos años”, señaló sin avanzar más sobre la intención de los promotores. No obstante, reconoció que le gustaría que las riberas del Turia estuvieran “limpias” de edificaciones. “Con la mentalidad del siglo XXI que hoy se tiene no se harían construcciones junto al río Turia”, reconoció y aseguró que si pudiera elegir no se haría “pero los propietarios tienen unos derechos a los que se pueden acoger”.