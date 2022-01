Aragón abre una bolsa de empleo para paliar la falta de personal en residencias de mayores

Por

El Gobierno de Aragón tiene previsto publicar este martes una orden con la apertura de una bolsa de empleo para diferentes perfiles con el fin de cubrir la falta de personal en residencias de mayores, donde en la actualidad registran 200 personas de baja por positivos de covid-10 o por haber sido contacto estrecho de un contagiado.



En declaraciones a los medios facilitadas por el Ejecutivo durante una visita a Gea de Albarracín para conocer los proyectos que se llevan a cabo en materia de servicios sociales y juventud, la consejera del ramo, María Victoria Broto, ha dado cuenta de la situación actual de las residencias por la pandemia de coronavirus.



En la actualidad, estos centros tienen 119 brotes de covid-19 abiertos que afectan a 507 personas, de los que 279 son residentes (20 hospitalizados) y el resto trabajadores. Hay 60 residencias que solo tienen personal contagiado y en el 70 % de los establecimientos "solo hay una o dos personas positivas", lo que, según Broto, demuestra la eficacia de la vacunación.



En este sentido, ha recordado que en 2020, al comienzo de la vacunación, las residencias registraban 43 brotes y tenían 1.543 personas positivas.



La consejera también ha defendido a los profesionales porque pese a que hay más de 200 personas de baja, "están haciendo muy bien su trabajo para evitar contagiar al resto".



No obstante ha reconocido que la falta de trabajadores "es evidente" y es por lo que se ha hecho un llamamiento a personal sanitario, de limpieza, gerocultores y para cocina.



No se va a exigir acreditación para ejercer de auxiliares ya que, según Broto, servirá la experiencia por haber trabajado con personas mayores o en una residencia de forma previa, aunque no cuente con acreditación oficial.



El Gobierno de Aragón elaborará dos listas para la bolsa de empleo, una para que se inscriban quienes tienen acreditación, que serán quienes empiecen primero a trabajar, y otra para quienes no la tengan, todo de acuerdo con la legislación.



Por otro lado ha anunciado que el departamento ha prorrogado la instrucción que finalizaba el 8 de enero con una serie de restricciones como la necesidad de presentar certificado covid-19 a los visitantes, la prohibición de acceder a las habitaciones de los residentes así como las visitas y salidas en los centros que tienen brote de covid.



Broto ha advertido de que a los positivos no se les confina en las habitaciones dadas las actuales características de la nueva cepa, de menos gravedad en quienes están vacunados, porque "sería atacarles en su bienestar emocional", y ha asegurado que "siempre que se pueda se evitará" esta medida.



La consejera ha informado de que, salvo alguna situación "excepcional" y "residual" en todos los residentes están vacunados y solo algo más de un 2 % de trabajadores no lo están, de forma similar a como ocurre en el resto de la sociedad y ha resaltado que la "vacunación no es un problema".