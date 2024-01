Aragón apuesta por la gastronomía como punto fuerte de su oferta en Fitur

Por

La gastronomía es el "punto fuerte" la oferta que Aragón expone este año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), inaugurada este miércoles en Madrid por los reyes.



Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero aragonés de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, quien ha explicado que España es una potencia mundial en turismo y Aragón, dentro del turismo interior, también es una potencia.



"Quizá lo que nos faltaba era vender la gastronomía de las tres provincias. Y son muchos los productos gastronómicos que se van a poder ver y degustar de Aragón en Fitur", ha añadido.



Según el consejero, "si no se come bien, no se aconseja un destino, pero si se come bien, la visita continúa y eso es bueno", por lo que ha incidido en que ese es el objetivo tanto para las tres capitales aragonesas como para los pueblos de la región, "porque en cualquier rincón de Aragón se comen productos de primera calidad".



En Fitur, "se van a poder ver manejados estos productos agroalimentarios por cocineros de prestigio y de élite, muchos de ellos con estrella Michelín", ha agregado.



Blasco ha subrayado que Aragón ha batido el récord de asistencia de turistas y ha augurado que, gracias a los fondos del Gobierno, las inversiones previstas y los fondos europeos, "los destinos turísticos van a romper con la estacionalidad que ahora condiciona muchas de las inversiones".



En este sentido, ha dicho que un empresario no invierte millones de euros en un establecimiento turístico gastronómico para estar trabajando sólo los meses de invierno, porque tiene que rentabilizarlo todo el año, mantener el empleo y fijar población.



En opinión del consejero, vienen buenos tiempos para España, pero especialmente buenos tiempos para el turismo de Aragón.