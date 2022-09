Aragón cierra un verano histórico por las altas temperaturas y se adentra en un otoño también cálido

Por

Tras el verano más cálido desde 1961, Aragón entra el próximo viernes 23 de septiembre en el otoño astronómico, que según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también se augura más caluroso que las medias habituales.



El balance de los meses de junio, julio y agosto arroja una anomalía de temperatura en la Comunidad aragonesa de 2,8 grados positivos por encima de la media del periodo 1981-2010 y un rango de valores que van de los 2,5 grados de más registrados en Daroca y los 4,3 de Aínsa.



En este periodo, la capital aragonesa ha sufrido más de 50 noches tropicales (por encima de los 20 grados), a los que se suman otros cuatro días hasta el 13 septiembre y díez días los termómetros han superado los 40 grados, 20 en la estación meteorológica de Valdespartera.



Según ha puesto de manifiesto el delegado Territorial de la Aemet, Rafael Requena, durante la presentación del balance del verano, Zaragoza ha batido el récord de noches tropicales, con una temperatura mínima de 20,5 grados de media y han sido "también récord" los 24,8 grados de mínima que se alcanzaron el 13 de agosto.



Como ilustración, Requena ha recordado que "hasta los años 80 solo había 5 o 6 noches tropicales". En cambio, este verano, "se cuentan con los dedos de la mano los días en los que las mínimas y las máximas han estado por debajo de la media", ha asegurado.



En concreto, Zaragoza ha presentado una anomalía positiva de 3,1 grados, igual que Huesca, mientras que Teruel ha superado los 3,4 grados.



En cuanto a precipitaciones, ha sido el noveno año de la serie más seco, aunque el balance en el conjunto de Aragón ha sido de "casi normal", con un 16 % menos de lluvia, debido a un reparto "muy irregular" de las precipitaciones por efecto de las tormentas. Ejemplo de ello es el 90 % menos de lluvia que se ha registrado en Aguarón y el doble de agua que ha caído en Fraga.



Zaragoza acabó con un balance positivo gracias a la tormenta del 24 de agosto, que descargó 25 litros por metro cuadrado, mientras que Teruel capital registró un 69 % menos de precipitaciones y Huesca un 85 % por debajo de lo normal.



Finalizado el Año Agrícola (1 septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2022), el conjunto de precipitaciones también ha sido un 14 % inferior a la media, con una variación en su distribución territorial que oscila entre totales pluviométricos, en relación a la normal, de alrededor de un 40 % menos en Seira y un 25 % más en Caspe, Oliete y Valderrobres y un déficit promedio de 71 litros por metro cuadrado en toda la comunidad.



Requena ha incidido en la "dicotomía" que se aprecia en el mapa peninsular entre el norte y sur, con una mayor escasez en el norte.



El Índice de Precipitación Estandarizado a un año también refleja que es más seco el norte que el sur y que a seis meses las zonas habitualmente más secas, las más próximas a la región levantina, han sido las más húmedas.



Hasta el 13 de septiembre, ha destacado que en Zaragoza y Huesca capital, salvo un día, las temperaturas máximas han estado por encima de lo normal, y todos los días en Teruel, ciudad donde, no obstante, las mínimas se han empezado a normalizar.



En cuanto a precipitaciones, ha apuntado que en Zaragoza se ha empezado a normalizar y en Teruel no había caído nada hasta el día 13, día en el que descargaron 26,6 litros en apenas una hora.



Para los próximos tres días la protagonista será una dana al suroeste de la península que dejará precipitaciones intensas en la zona mediterránea aunque Requena calcula que en esta Comunidad "quizá" solo afecte a Teruel.



El próximo viernes, sábado y domingo, aunque "con incertidumbre", se espera una vaguada atlántica que dejará precipitaciones más generalizadas en todo Aragón.



Las temperaturas también se aproximan ya a lo "normal" aunque no descarta días que se superen los 30 grados y, en general, oscilarán entre los 15 grados de mínima y 25 de máxima.



En el conjunto de septiembre, octubre y noviembre, las predicciones en Aragón son de que haya un 60 % de probabilidades de que las temperaturas estén por encima de lo normal mientras que respecto a las precipitaciones hay la misma probabilidad de que sea seco, normal o húmedo.