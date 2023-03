Aragón concluye su estrategia para un debate nacional que aborde la mejora de la financiación o un Pacto por la Sanidad pública

Por

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha presentado este miércoles el documento definitivo con las líneas generales sobre el estado actual de la Sanidad y la necesidad de abordar un debate nacional que busque soluciones consensuadas para el futuro sanitario público, como son la mejora de la financiación o un Pacto por la Sanidad.



Este documento recoge alrededor de cien alegaciones presentadas por 32 entidades al que Lambán y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, presentaron el pasado 23 de enero, y cuya elaboración ha liderado el investigador Enrique Bernal, colaborador del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud de la OMS.



Al igual que en enero pasado, la sala de la Corona del Gobierno de Aragón ha sido el escenario elegido para darlo de nuevo a conocer a representantes de sindicatos, organizaciones sanitarias y agentes sociales y tras lo que, "hoy mismo", el Ejecutivo lo remitirá al resto de Comunidades autónomas para su análisis con la finalidad de que sea abordado en una Conferencia de Presidentes que, no obstante, no será antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.



Así lo ha reconocido Lambán a los medios antes de la presentación pública. Ha asegurado que no es un documento cerrado sino que, ha insistido, "plantea un debate para, entre todos, aterrizar en cada uno de los problemas y aportar soluciones".



Entiende que son problemas comunes a todas las Comunidades autónomas, sobre todo la falta de profesionales sanitarios, una "enorme carencia -ha dicho- que se nota en verano", especialmente en el medio rural, y que "no es por falta de dinero".



Una falta de médicos y enfermeras en la que ha incidido en declaraciones previas el presidente del sindicato de Médicos de Atención Primaria, Leandro Catalán, quien ha echado en falta medidas de aplicación inmediata para hacer frente a esta situación como la ampliación de las plazas de Medicina y para formar más especialistas.



En este sentido, Lambán ha asegurado que es uno de los problemas que se plantea para que "desde todos los ámbitos" se tome conciencia de esta carencia y de la necesidad de "cubrir adecuadamente las plazas ya dotadas económicamente y en el medio rural".



"El problema pasa por revisar todo lo que tiene que ver con las plazas MIR, las plazas en las facultades", ha apuntado el presidente de Aragón, quien ha destacado el interés que se ha tomado el actual Gobierno en cuanto a la formación de los médicos interno residentes pero que "son insuficientes" y que exigen "tomar medidas ya, porque el resultado será a 5-6 años".



Pero la estrategia de Aragón también incide en la necesidad de alcanzar un "gran" Pacto Nacional por la Sanidad y en la creación de una Agencia Estatal para decidir la cartera de servicios con un procedimiento que sea homologable con el resto de Comunidades autónomas; medidas para la fijación del precio de los medicamentos o para reforzar la coordinación entre los departamentos de Servicios Sociales y de Sanidad para el tratamiento de personas dependientes.



"Un elenco de propuestas que es necesario abordar para que la Sanidad Pública, por falta de financiación, profesionales o innovación, no colapse", ha resumido Lambán.



El presidente de los médicos de Atención Primaria también ha reconocido la necesidad de actualizar la cartera de servicios, actualmente "un poco desfasada", y la organización del territorio y de los puestos para "responder con los recursos que tenemos, que son escasos".



No obstante, para Leandro Catalán se trata de un documento con "generalidades", que "no son de aplicación inmediata", con el que "quieren abarcar de todo y no concretan nada".