Aragón dará un mínimo de 200 euros de ayuda a las familias que lo necesiten para paliar los efectos de la inflación

Por

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este jueves en el pleno de las Cortes la puesta en marcha de ayudas de un mínimo de 200 euros a las familias que lo necesiten para paliar los efectos de la inflación.



Lambán ha concretado que la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales trabaja ya en los pasos que han de adoptarse desde el punto de vista técnico y presupuestario para que el Gobierno active estas ayudas en cuanto esté en disposición de hacerlo.



Será una ayuda como mínimo de 200 euros para que las familias que lo necesiten puedan subsumir parte del recorte en los ingresos que supone la inflación y que llegará a 17.000 beneficiarios, según han indicado a Efe fuentes del Gobierno de Aragón.



Lambán ha comparecido en el pleno a petición propia para explicar el impacto de la inflación y el precio de la energía en la economía y la ciudadanía aragonesa y aunque ha apuntado que la capacidad competencial de la comunidad en este ámbito es muy reducida, ha mostrado su preocupación por los efectos de la guerra en Ucrania y ha coincidido con el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, en que en "pintan bastos".



Ha abogado por un gran pacto, por reactivar el espíritu que en pandemia llevó a la firma de la Estrategia Aragonesa por la Recuperación Económica y Social.



Y aunque ha considerado que la situación preelectoral "excita el celo" a algunos partidos y "son incapaces de utilizar la cabeza", ha apostado por abrir un debate sobre cómo hacer frente a la inflación y ayudar a las empresas, y también en materia de fiscalidad.



Ha avanzado que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, contactará de inmediato con todos los partidos para tratar de "sondear" la posibilidad de un acuerdo, y él personalmente lo hará con los portavoces, porque debería ser rápido para que pudiera verse reflejado en los presupuestos de Aragón de 2023.



En el turno de los grupos, la portavoz del PP, Mar Vaquero, ha incidido en que el precio de la luz o de la cesta de la compra y los combustibles iniciaron su escalada antes de la guerra en Ucrania y el PSOE "no hizo nada" y aunque ha reprochado al Gobierno de Aragón que haya rechazado por "sectarismo" los acuerdos que su grupo lleva ofreciéndole desde hace ocho meses en materia de sanidad, fiscal o energía, ha asegurado que los populares seguirán ofreciendo acuerdos y planteando propuestas, siempre pesando en los aragoneses, "no en el interés del PSOE o en confort y el bienestar de su propio Gobierno".



Entre ellas, una bajada de impuestos como ya han llevado a cabo la mayoría de presidentes autonómicos, no solo las del PP, también gobernadas por el PSOE, mientras Lambán, ha dicho Vaquero, va ser el presidente de los récords al hacer que los aragoneses sean "los españoles que más impuestos pagan" y cuyo Gobierno ha acabado con el "mantra" de que a más impuestos mejores servicios, porque Aragón es la que tiene los servicios públicos más deteriorados.



Daniel Pérez Calvo, de Cs, ha insistido en que los precios están "desbocados" y que la situación es "alarmante" y ha reclamado centrar los esfuerzos en lo que compete a la comunidad.



En este sentido, ha planteado la necesidad de "reformular" las cuentas y pensar en un presupuesto para 2023 de "contingencia, de salvación para miles de familias" en situación de vulnerabilidad y también clases medias que no reciben ayudas, con medidas como la deflactación del tramo autonómico del IRPF, la bonificación de la cuota de autónomos, líneas de avales a empresas o moratorias en la devolución de los créditos ICO activados durante la pandemia.



El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha acusado al Gobierno de Aragón de no hacer nada ante una inflación que está sumiendo en la pobreza a las clases medias y "destrozando" negocios, ha cuestionado la utilidad de mantener la "megaestructura autonómica" si no es capaz de aportar nada relevante para devolver parte de la capacidad adquisitiva perdida por familias y empresas y ha defendido bajar impuestos y "cercenar el gasto político corriente improductivo", que a su juicio suponen las entidades, organismos, empresas, consorcios y observatorios públicos.



Álvaro Sanz, de IU, ha defendido garantizar que esta crisis "no acaban pagándola los de siempre" y ha advertido de que Aragón es "profundamente desigual", de tal forma que 14.800 aragoneses acumularon en 2020 el 73 % del PIB de Aragón, 25.600 millones de euros, que está a la cabeza en IPC y "a la cola" en subidas salariales, que la tasa de pobreza ha subido al 20 por ciento y que esta realidad "exige actuar" para atajar las desigualdades con derechos sociales, sobre todo, ha remarcado, desde una fiscalidad justa.



Desde los grupos que sostienen al Gobierno, Vicente Guillén (PSOE) ha arremetido contra el PP, al que ha acusado de vivir "de hablar mal de España y de Aragón" y del "desánimo y la desazón" porque "son unos cenizos", mientras que Marta de Santos, de Podemos, ha asegurado que gracias a su partido, esta crisis se afronta de una manera muy diferente a la anterior.



Joaquín Palacín, de CHA, ha defendido que el autogobierno ha sido esencial para afrontar las sucesivas crisis y la necesidad de avanzar en un nuevo sistema de financiación y actuar con la inflación y el cambio climático como oportunidad, y Jesús Guerrero, del PAR, ha destacado las medidas impulsadas por el departamento de Industria que dirige el vicepresidente, Arturo Aliaga. E