Aragón elimina el certificado covid, salvo en visitas a hospitales y centros sociales, y levanta las restricciones horarias

El Departamento de Sanidad emitirá este viernes una orden en la que se procede al levantamiento de todas las limitaciones de aforo, horario o actividad actualmente vigentes. De esta forma, el funcionamiento de todos los establecimientos pasará a ajustarse a lo que indique su licencia municipal o autorización administrativa y al régimen propio establecido para cada actividad.

La orden también marca cambios en el requerimiento de certificado covid, que pasará a exigirse únicamente en centros hospitalarios y centros de servicios sociales especializados, para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, respectivamente. Medida esta última que estará vigente hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2022.

Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, quienes han indicado que estas decisiones se han adoptado tras analizar la situación epidemiológica del covid-19 en Aragón. "Vemos necesaria una adaptación de las medidas a la situación actual", ha explicado Repollés

Aragón ha tenido una disminución del 60% en la incidencia, un descenso de la presión hospitalaria y altos porcentajes de vacunación. Pero “esto no ha acabado, así que no podemos dejar otras medidas que se han mostrado muy eficaces", ha añadido la titular de Sanidad para recordar las medidas no farmacológicas todavía vigentes, como el uso de la mascarilla, y animar a la vacunación a los ciudadanos, principalmente a los que se consideran población vulnerable.

Por último, Repollés también se ha referido a un nuevo escenario en el que "debemos dirigir los recursos hacia las personas que tienen más posibilidades de padecer una enfermedad grave", como son los mayores de 65 años, los inmunodeprimidos o los que trabajan en entornos de riesgo. Además, en este nuevo escenario de transición también se pretende mejorar la vigilancia de variantes nuevas; mantener un sistema de información que permita detectar a tiempo los riesgos para el sistema sanitario; mantener los objetivos de vacunación; y equilibrar la atención a la salud individual con las dinámicas sociales.

Otras cuestiones de la orden

En el caso de los eventos multitudinarios con más de quinientas personas en lugar cerrado o mil personas en espacio abierto, los organizadores del evento seguirán obligados a elaborar un plan de actuación y pedir autorización al servicio provincial competente. Esta autorización podrá comprender uno o varios eventos reiterados de las mismas características y riesgos.

Además, se mantiene la prohibición del consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, así como de fumar en las terrazas de los establecimientos, en los espectáculos al aire libre y en la vía pública cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de dos metros o más.

Vacunación

Por otra parte, el Departamento de Sanidad ha decidido reorganizar la oferta de la vacuna frente al covid-19 a partir de la próxima semana. De esta forma, los centros de salud van a agrupar en uno o dos días a la semana las agendas para todas las vacunas frente al covid-19, según la oferta de cada uno.

Además, en la ciudad de Zaragoza se mantendrán varios puntos de agendas centralizadas de tarde para vacuna de adultos -en los centros de salud de Bombarda, Fuentes Norte y Actur Oeste, y en la sede del 061- y uno para vacuna pediátrica en el centro de salud Seminario. Por último, se amplía la oferta al sábado en el Inocencio Jiménez.

Para la próxima semana está previsto que se distribuyan en Aragón 39.364 vacunas (20.934 de Pfizer y el resto de Moderna). Por sectores, la distribución es: 2.000 dosis para Salud Pública; 2.976 para el sector de Alcañiz; 3.996 para el sector de Barbastro; 1.692 para el sector de Calatayud; 4.056 para el sector de Huesca; 1.116 para el sector de Teruel; y 23.528 para los tres sectores zaragozanos.

En estos momentos en Aragón están abiertas ya las citas para la dosis de refuerzo para todos los aragoneses mayores de 18 años. Asimismo, están abiertas las agendas para la vacunación pediátrica entre los 5 y los 11 años. Los niños y niñas nacidas en 2017 tendrán accesible la citación a partir del momento en el que cumplan los cinco años.