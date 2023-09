Aragón Existe urge a implementar mejoras laborales para resolver la falta de Guardia Civil rural

Por

El grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe va a presentar una moción en las Cortes de Aragón en la que plantea una serie de medidas dirigidas a evitar el proceso de desaparición de la Guardia Civil en el medio rural de la Comunidad, a través de mejoras laborales y un incremento en la oferta de empleo público para poder cubrir todas las plazas en esos destinos.



Su portavoz, Tomás Guitarte, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que la propuesta pide al Ministerio del Interior que replantee la política de personal para que no sólo se oferten las vacantes y que se incremente la oferta de empleo público para poder cubrir todas las plazas.



La proposición no de ley que presenta la formación plantea medidas “que puedan hacer más atractivos esos destinos”, ha explicado Guitarte, entre ellas a través de la vía salarial, por medio de complementos económicos, similares a los ofrecidos en otros destinos como concepto de “territorialidad” o “plazas de difícil cobertura”.



Aragón Teruel Existe propone asimismo que los agentes que hayan estado destinados un número concreto de años en el medio rural tengan mayor puntuación o contribución a la carrera profesional.



La moción solicita además la mejora de las infraestructuras y las condiciones de vida en los cuarteles y la posibilidad de conciliación de la vida familiar de los agentes.



Por último, exigen que las plazas que ocupan los agentes en prácticas no computen como personal de plantilla, “porque parece que las plazas están cubiertas y en cuanto se produce el primer concurso de traslados, la mayoría de los agentes vuelven a su lugar de procedencia”, ha señalado Guitarte.



El portavoz de la formación ha trasladado su “profunda preocupación” por la continua pérdida de agentes de la Guardia Civil en el medio rural de Aragón, y más concretamente en la provincia de Teruel, donde en unos meses se han perdido casi cien agentes y la plantilla está cubierta al 60%.



Tomás Guitarte ha asegurado que se han de tomar medidas estructurales definitivas “para que esto no siga sucediendo”, y ha denunciado que esta situación afecta a la sensación de seguridad de los ciudadanos.



“Hay que conseguir que esto no sea una desventaja para los factores de repoblación”, ha apuntado, “ni para las personas que quieren vivir allí y para quienes ya lo hacen”.



Guitarte ha indicado que, a su juicio, se está abandonando la seguridad en el medio rural, al tiempo que ha explicado que “no podemos consentir este goteo de pérdida de agentes”.



Esta moción va a ser presentada en las Cortes de Aragón, en la Diputación Provincial de Teruel, así como en las Comarcas y Ayuntamientos donde la formación tiene representación.