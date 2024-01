El uso de la mascarilla será obligatorio para profesionales sanitarios y sociosanitarios en Aragón

Por

El Gobierno de Aragón ha establecido la obligatoriedad de que los profesionales sanitarios y de cuidados de los centros sociosanitarios lleven mascarillas y las recomienda para el conjunto de la ciudadanía en los sitios cerrados o en los lugares donde se vayan a atender las urgencias sanitarias.



Así se establece en una instrucción publicada este viernes por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón.



El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha asegurado además, en declaraciones proporcionadas a los medios por el Gobierno de Aragón, que este lunes propondrá en el Consejo Interterritorial que se consensúen las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en todo el territorio nacional.



También la creación de un grupo de trabajo para consensuar un protocolo de medidas temporales y periódicas que entren en vigor todos los años en el momento en que se supere el umbral epidémico de las enfermedades respiratorias.



El consejero asegura que la situación epidémica de gripe en Aragón es "muy similar" a la de años anteriores, aunque el "déficit estructural" de profesionales hace que la situación no sea "del todo comparable".



Ha insistido en la necesidad de cuidar a quien cuida y ha reclamado "descanso" para los profesionales sanitarios, algunos de los cuales, ha dicho Bancalero, han caído enfermos e incluso han sido hospitalizados, y Aragón no tiene refuerzos.



Una situación que Aragón ya ha planteado, según el consejero, en los últimos cinco consejos interterritoriales y que ha lamentado que siga sin abordarse.



Ha agradecido el esfuerzo que están haciendo los sanitarios, prolongando su jornada y haciendo horas extras y ha lamentado que la ministra de Sanidad, Mónica García, ante esta situación epidémica, esté "desaparecida" y no haya llamado a los consejeros para preocuparse por la evolución de la gripe en sus respectivas comunidades, según ha dicho.