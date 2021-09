Aragón suspende las fiestas patronales de octubre, incluidas las del Pilar que se celebran en varios pueblos de Teruel

El Gobierno de Aragón ha decidido prorrogar la suspensión de las fiestas patronales un mes más, hasta el 31 de octubre. Esto afecta directamente a varias localidades turolenses, como Calanda, Cedrillas, Manzanera o Libros, entre otras, en las que se celebra el 12 de octubre, fiestas en honor a la virgen del Pilar.

Así se ha comunicado en una reunión del Consejo Local de Aragón, ampliado a las tres diputaciones y a las capitales provinciales, presidido por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y que ha contado con la presencia de los titulares de Sanidad, Sira Repollés, y Educación, Felipe Faci

Pérez ha asegurado que la reunión ha transcurrido con normalidad y que la decisión de suspender las fiestas se ha tomado por consenso y teniendo en cuenta únicamente la situación sanitaria.

Pese al éxito del proceso de vacunación, ha subrayado, celebrar fiestas "no es lo más prudente ni lo más recomendable en este momento".

De hecho, ha recordado que en julio y agosto se suspendieron las fiestas patronales con unos datos de incidencia acumulada más positivos que los que hay actualmente.

No obstante, la consejera ha remarcado que ello no quiere decir que no se programen actividades, como han hecho muchos municipios aragoneses este verano.

Dichos actos deberán ser autorizados por el Departamento de Sanidad y tendrán que cumplir con las medidas estipuladas en función del momento epidemiológico, como se ha venido haciendo con cualquier actividad durante el último año.



"Se han considerado las circunstancias en las que estamos" por la pandemia del coronavirus, ha dicho Pérez, para opinar que ésta es la decisión "más prudente y recomendable en este momento".

El propio presidente autonómico, Javier Lambán, ya manifestó el pasado lunes que "no pasa nada" por que no haya Fiestas del Pilar este año, tenienbdo en cuenta la situación de la covid.