Aragón tendrá el presupuesto más alto de su historia con 8.250 millones, 71 de ellos para los hospitales de Teruel y Alcañiz

Aragón contará en 2023 con el presupuesto más alto de su historia, de 8.250 millones de euros, un 10,8 % más que este ejercicio, con aumentos en las inversiones del 34,33 % hasta superar los mil millones y una rebaja fiscal que beneficiará al 99 % de los aragoneses y supondrá una merma en la recaudación de en torno a 50 millones.



Por primera vez en la legislatura ha sido el presidente del Gobierno, Javier Lambán, el encargado de presentar junto a sus socios los últimos presupuestos del cuatripartito.



Un presupuesto a su juicio "magnífico" porque permite transmitir a la ciudadanía "tranquilidad, seguridad y confianza" en estos tiempos "turbulentos" y que será "muy positivo" para el bienestar, al crecer en torno a 411 millones la sanidad, la educación y la ciencia y los servicios sociales, y para el desarrollo económico de la comunidad y el empleo, al subir las políticas en estas áreas en 330 millones.



Según Lambán, este presupuesto cumple a la perfección con los compromisos del pacto de investidura de 2019 para avanzar hacia un Aragón más social, verde y digital.



Entre las partidas, ha destacado especialmente el aumento del 13,6 % por ciento en Sanidad, hasta alcanzar 2.549 millones, mil más que lo dispuesto en el último ejercicio del PP en 2015, lo que evidencia la respuesta que quiere dar su Gobierno al principal problema que dentro de sus competencias comparten las comunidades autónomas.



Con 6.902 millones de techo de gasto no financiero, que este jueves aprobaron las Cortes de Aragón, y 1.348 millones de gasto financiero, el Departamento de Sanidad mantiene el mayor peso, pero los que más aumentan son Industria, un 116,44 % hasta 233,58 millones, Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, un 32,43 % hasta 222,72 millones, y Economía, Planificación y Empleo, un 27,92 %, hasta 191,42 millones.



Acompañado por el vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga (PAR), el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), y por Podemos, en sustitución de la titular de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, de baja por maternidad, su jefe de gabinete, Andoni Corrales, Lambán ha insistido en que este cuatripartito por el que "casi nadie daba un duro" ha demostrado que "funciona".



Y es muy beneficioso para los intereses de los ciudadanos por su transversalidad y moderación y su capacidad de pactar y dar estabilidad en una legislatura en la que han tenido que "capear" distintas cuestiones.



Tanto es así, ha enfatizado, que este presupuesto, aprobado este viernes en Consejo de Gobierno extraordinario, incluye una reforma fiscal que a diferencia de las planteadas en otras regiones, ni se basa en la "bajada masiva e indiscriminada" de impuestos ni en medidas que "castiguen a la riqueza", que tiene en cuenta que los impuestos sirven para financiar los servicios públicos, trata de incentivar la riqueza, beneficia al 99 % de los aragoneses y camina hacia la amornización fiscal, procurando que se aproxime a las medias. "Es una apuesta que, con todos los respetos, deberíamos ser capaces de exportar", ha remarcado.



En ese sentido, la rebaja fiscal beneficiará en el IRPF a 720.000 contribuyentes, con una reducción de medio punto en los tipos vigentes autonómicos hasta el quinto tramo, 50.000 euros, y una subida a partir de los 60.000, si bien la bajada tendrá repercusiones graduales hasta los 90.000, de forma que el ahorro para los contribuyentes irá desde los 42 euros para quienes ganen 90.000 euros a 342 para los de 60.000 y será de alrededor de 100 para quienes perciban un sueldo de 25.000. Por contra, subirá a partir de los 100.000 euros (108 euros más), hasta mil más para sueldos de 200.000 y 2.508 más para quienes ganen 500.000 euros.



Una rueda de prensa la que el cautripartito ha mostrado su sintonía, hasta el punto de que el vicepresidente, que ha estado en varios ejecutivos, ha asegurado que ha sido la legislatura de su "vida".



Mientras, Soro ha destacado la innovación de una fórmula de gobierno que ha demostrado que el pluralismo y el pacto es más útil para la ciudadanía y que a pesar de estar en la antesala de las elecciones de 2023, ha sido capaz de dar "una voltereta con tirabuzón" e incluir un las cuentas una reforma fiscal. Corrales ha puesto de relieve que Podemos cumple sus compromisos y el trabajo de la consejería de Ciencia que culmina con este presupuesto, convencido de que no será el último.



Una visión que ha compartido Soro, para quien el cuatripartito llega al final de la legislatura "con un presupuesto que lo impulsa mucho más allá de mayo de 2023" y demuestra que tiene futuro, proyección y proyecto, y también Lambán se ha mostrado satisfecho con esta fórmula de Gobierno, que sería "deseable" para el futuro.



Aunque ha matizado que el PSOE siempre aspira a tener mayoría para Gobernar y Aliaga, por su parte, también ha subrayado que la meta del PAR también es gobernar y el trabajo esta legislatura ha sido satisfactorio, y así lo trasladará a la Ejecutiva de su partido convocada para este lunes.



Los 8.250 millones, un 10,8 % más que los consignados para el actual ejercicio, se dividen en distintas áreas de gasto encabezadas por Sanidad, que sube un 13,65 % hasta 2.549 millones, el grueso para personal del Salud (1.234 millones, un 3 % más) e inversiones para la recta final de los hospitales de Teruel y Alcañiz (71,4 millones) 4,6 para el centro de Salud de Barbastro, 18,6 para renovación tecnológica o 5 para salud digital en Atención Primaria.



Educación es el segundo departamento con más peso y contará con 1.196 millones, un 4,9 % más, con 21 millones para colegios del sur de Zaragoza e infraestructuras de Huesca y Teruel, 24,4 para digitalización de las aulas o 2,3 para nuevos ciclos de FP, además de 15,5 para becas de comedor y material curricular; 3 para el sector de la cultura y 3,3 a federaciones, clubes y deportistas de alto rendimiento.



Ciudadanía y Derechos Sociales dispondrá de 478 millones (un 7 % más), 416,2 para el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a los que se suman inversiones en dos residencias, 21 millones para la de Valdefierro y 4,7 para la de Ateca.



El departamento de Industria, uno de los encargados de estimular la economía, es el que más crece, un 116,44 %, y unicamente baja vicepresidencia del Gobierno, un 4,92 %, hasta 2,6 millones



Por capítulos, el I (gastos de personal) asciende a 2.686,9 millones de euros, 181,5 millones más que en 2022, el II de bienes corrientes y servicios sube en 252,8 millones hasta llegar a 1.169,3, los gastos financieros retroceden en 6,3 millones, hasta 151,2, las transferencias corrientes crecen un 7,41 %, en 125,5 millones, hasta 1.818,6, y el fondo de contingencia se dota con casi 32 millones (un 5,24 por ciento más).



El capítulo inversor, el VI, se dota con 430,7 millones (58,5 más, un 15,82 % más), mientras suben las transferencias del capital (capítulo VII) en 207,8 millones, hasta 612,4 millones, un 51,36 por ciento más.



Los ingresos no financieros ascienden a 6.535 millones, de ellos 4.429 del sistema de financiación autonómico, 863 millones más (25 %) -6.032 millones sin la suma de los fondos europeos React-EU (62 millones) y MRR (441)- y 585 de tributos propios y cedidos, un 23 % más.