Aroha Rochela, candidata de Vox por Teruel: “Hay que aprovechar el excedente de agua y almacenarlo donde escasea”

Aroha Rochela es la candidata que Vox presenta al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel. Recientemente elegida concejal de Andorra, estudió Relaciones Laborales y actualmente trabaja en el sector del transporte de mercancías por carretera.

-¿Cuáles son las principales propuestas que tiene Vox para la provincia de Teruel?

-Mejorar las infraestructuras por carretera y las ferroviarias, porque es lamentable que Teruel sea la única provincia de España que no tenga comunicación por autovía con Madrid. Consideramos que, para avanzar en el desarrollo de la provincia, son necesarias tanto la A-40 y la A-68 y el Corredor Cantábrico Mediterráneo, que vertebra la España interior uniendo el puerto de Santander con Zaragoza, Teruel y Sagunto. Además, las telecomunicaciones son imprescindibles, y es una pena que a estas alturas muchos pueblos no solo no tengan conexión de internet, sino que ni siquiera cuenten con cobertura móvil. Por ejemplo, entre Alcañiz y el cruce con Andorra no se puede mantener una conversación por teléfono porque la comunicación se corta cuatro veces.

-Y en materia hidráulica y de agua, ¿cuáles son las infraestructuras más necesarias?

-El agua es un recurso nacional. Nosotros proponemos aprovechar los excedentes y almacenarlos en zonas donde hay escasez como la provincia de Teruel. No proponemos quitarle el agua a nadie, sino que queremos impulsar sistemas de regadío eficientes para aprovechar bien los recursos y generar así un incremento notable del rendimiento de las tierras.

-¿Defienden un trasvase de agua del Ebro a otras cuencas?

-No proponemos quitar el agua de una cuenca para dársela a otra, sino aprovechar los excedentes almacenándolos en pantanos y embalses.

-¿Y en provincias como la de Teruel donde gran parte del territorio es de secano?

-En Teruel no se están aprovechando los excedentes de agua, porque ésta se va al mar. Proponemos que, a través de un Plan Hidrológico Nacional, podamos aprovechar todos esos caudales de los ríos para llevarlos a toda la margen derecha del Ebro, que es una zona de secano. Hemos visto que en la zona de Alcañiz y su entorno gracias a los regadíos han aumentado considerablemente los rendimientos de las tierras. Si esto se consigue estará garantizado el relevo generacional en el mundo agrario.

-¿Cuáles serían las infraestructuras prioritarias en materia hidráulica en Teruel?

-Los embalses. España es una tierra árida y necesitamos almacenar el agua para cuando caen estas trombas de agua tan fuertes y que son tan habituales, que traen un agua que no se puede almacenar para destinarla después a paliar la sequía o a consumo humano. Lo que no es de recibo es que con un periodo de sequía como el que tenemos se estén planteando derribar presas como la de Los Toranes.

-Andorra ha sufrido un proceso de descarbonización. ¿Cuáles son las medidas que proponen para cambiar el tejido productivo en esta comarca?

-En Andorra hay que luchar por la Transición Justa, que no lo ha sido, aunque se denomine así. Lo hubiera sido si se hubiera hecho antes que el cierre de la Central Térmica de Andorra o del cierre de las minas, obligando a muchas familias a buscarse un nuevo modo de vida en otras poblaciones. Aunque no hay nada que no tenga solución, nosotros proponemos la mejora de las infraestructuras ferroviarias, de las infraestructuras de agua, de carreteras, para luchar contra la despoblación y favorecer la implantación de industria en la zona.

-¿Y cómo se atraen emprendedores a Andorra?

-Desarrollando todo lo anterior y ajustándonos al nivel de impuestos del conjunto del país. No podemos ser la provincia y la Comunidad Autónoma que más impuestos cobra a los ciudadanos, además de que hay que facilitar y agilizar los trámites a la hora de poner en marcha un negocio; no se puede estar prácticamente un año con trámites de papeleos, de licencias para montar una empresa, porque así lo único que ocurre es que se le quitan las ganas a la gente de montar empresas. Nosotros defendemos a las familias y en nuestro programa económico proponemos una rebaja de impuestos a través del IRPF, que es un impuesto que nos repercute a todos los ciudadanos por igual. Esto iría de la mano de un ajuste de un gasto político, puesto que éste es cada vez más grande y somos los ciudadanos los que tenemos que pagarlo.

-¿Como reducirían ese gasto?

-En España tenemos un sistema burocrático muy grande. Nuestra propuesta no pasa por afectar a Educación y Sanidad, que es donde se debe incrementar el gasto y mantenerlo.

-¿Qué necesidades o déficits en Educación y Sanidad consideran que hay que paliar?

-En Sanidad lo tenemos muy claro. Hemos estado dos fines de semana seguidos sin ambulancias en Andorra, Alcorisa y Valderrobres, porque solamente había una ambulancia en toda esa zona para dar servicio y que tenía su base en Alcañiz. La cuestión es que si hay un accidente de tráfico o un infarto a la vez se tiene que atender a los dos y solamente hay un servicio disponible. Ahí es donde se tiene que hacer uso del gasto, en tener una Sanidad digna en la provincia. Y en Educación se necesitan escuelas rurales para que la gente no se tenga que desplazar de un pueblo a otro, reforzar las plantillas del profesorado para que todos los alumnos de España estén en las mismas condiciones.

-En relación a la fiscalidad, ¿qué impuestos retirarían?

-Hay comunidades autónomas donde se pagan menos impuestos que en Aragón. Si otras comunidades pueden mantenerse con menos impuestos, en Aragón debería ocurrir lo mismo, porque todos los ciudadanos de España somos iguales.

-Y si rebajan los impuestos, los costes en Sanidad y Educación, donde dice que incluso hay que aumentar el gasto, ¿cómo se sufragan?

-Con un recorte del gasto político superfluo y administrando bien los recursos disponibles.

-¿Con eso sería suficiente?

-Con eso es suficiente.

-Las ayudas al funcionamiento de las empresas no se están aplicando en la provincia de Teruel más que en un pequeño porcentaje. No se llega al 20% de máximo. ¿Cuál es la postura de su partido con respecto a ellas?

-Lo vemos bien, porque es una forma de incentivar la instalación de empresas en zonas rurales, pero el objetivo sería aplicarlas en toda España, con una mejora del gasto público. Sería buena medida para luchar contra la despoblación y aumentar la competitividad.

-¿A todas las empresas del país, incluso a las situadas en zonas urbanas?

-El objetivo es atraer inversiones a toda España.

-¿Qué propuestas tienen en Educación?

-Proponemos una educación pública y nacional, que se devuelvan las competencias de educación al gobierno central, que en cada comunidad autónoma no se estudien materias diferentes y que todos podamos trabajar en las mismas condiciones cuando salgamos al mercado laboral.

-¿Cómo abordan el problema de la falta de vivienda?

-Se necesitan viviendas sociales para los jóvenes. Hace años que se dejó de invertir en vivienda social en Aragón, cuando las viviendas sociales son un atractivo y una ayuda para que los jóvenes puedan formar su familia y establecerse donde quieran, porque ahora estamos condicionados a marcharnos a otros lugares donde hay trabajo.

-Pero si hubiera vivienda social, ¿si no hay trabajo, no ocurriría lo mismo?

-Son dos cuestiones que van de la mano.