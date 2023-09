Asaja Teruel alerta en Córdoba de la crítica situación del campo turolense

El presidente de Asaja Teruel, José Manuel Cebollada, alertó de la crítica situación en la que se encuentra el campo turolense durante la movilización que agricultores y ganaderos de toda España protagonizaron en Córdoba con motivo de la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea. A la manifestación, convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, acudió una delegación turolense, según informó este sindicato agrario.

Cebollada explicó que desde Teruel se había desplazado hasta Córdoba un autobús con representantes de Asaja de esta provincia. El presidente provincial de esta organización indicó que se están haciendo políticas agrarias desde los despachos totalmente alejadas de la realidad del día a día del campo español.

“Es gente que no vive en el campo ni sabe lo que es la agricultura y la ganadería, y esto es una amenaza muy grande que tenemos para el sector”, dijo Cebollada, que indicó que hay que parar esa amenaza que afecta también a la sociedad.

Recordó en este sentido que el aceite de oliva se ha puesto a diez euros el litro, y si siguen adelante las actuales políticas agrarias y se desmantela la PAC, porque consideran que “se está desmantelando, entonces veremos lo que cuesta comer”. Incidió en que la agricultura y la ganadería son una base esencial de la economía y de la sociedad, “porque es de lo que comemos y con esto no se juega”.

El también presidente de Asaja en la Comunidad Autónoma de Aragón, y vicepresidente a nivel estatal, señaló que eso habían querido transmitir a los políticos con la movilización dl martes para decir “basta ya”, para que se funcione con profesionales en el campo como siempre se ha hecho “haciendo las cosas bien”.

Indicó que ante la presión que tienen de la administración, ellos son los primeros interesados en que el medio ambiente “funcione”, pero lo que les están aplicando son “trabas” que dificultan su funcionamiento y que no pueden permitir.

Si el ataque de la administración al campo sigue adelante con políticas que entorpecen su desarollo, Cebollada consideró que “si el resto de España tiene problemas por esta Política Agraria Común y se manifiesta, en Teruel aún nos tenemos que manifestar más porque en la provincia los fondos que percibimos son mucho más bajos que en el resto del país”. Advirtió que “la primera provincia que va a caer en agricultura en toda España va a ser Teruel con toda seguridad”.

Abogó en este sentido por “políticos que realmente vean esta situación y que por lo menos no se les llene la boca diciendo todo lo contrario”. Recordó que en la anterior legislatura, desde la Consejería de Agricultura de Aragón pretendían convencerles de que la política agraria aplicada era buena para el sector, cuando tienen que dejar un 7% de sus explotaciones sin cosechar para que coman los pájaros, cuando siempre han comido, dijo, y con el coste que supone para el agricultor.

Con la movilización, Cebollada indicó que habían querido transmitir a los ministros de Agricultura de la UE reunidos en Córdoba que la PAC que se está aplicando en España “no es buena para nuestros agricultores”, tiene “muchas exigencias medioambientales”, trabas burocráticas y “recortes presupuestarios”.

“Nos están organizando la vida en el campo cuando no saben nada de campo y están amenazando gravemente al sector”, dijo el presidente de Asaja Teruel, que denunció que se está ante una PAC “injusta, que no necesita el campo español, porque no prima al agricultor ni al ganadero profesional”.

Ligado eso a que cada vez se les ponen más exigencias medioambientales, supone una pérdida económica para las explotaciones, además de haber sufrido un recorte la PAC. “Se están metiendo mucho con el campo de Teruel y con el campo de Aragón”, comentó, al tratarse de territorios poco poblados ligados al sector primario y por tanto base primordial para su continuidad.

A este respecto, el dirigente agrario lamentó que en lugar de haber una discriminación positiva para el territorio, con políticas como la agrícola se está produciendo todo lo contrario, un ataque a su modo de vida puesto que “no ha habido ni un solo euro para la despoblación”.

Cebollada recordó que se está viviendo una “tormenta perfecta” por el descontento en el sector unido a la sequía, en toda España y en particular en Teruel, donde aseguró que no se conocían registros tan malos como el de este año. Eso unido al encarecimiento de los costes hace vaticinar un otoño e invierno “caliente” con movilizaciones.