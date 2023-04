Azcón asegura que la lista autonómica del PP por Teruel "aglutina el centro moderado"

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este martes, en la plaza del Torico, la lista autonómica en la provincia de Teruel de cara a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Una candidatura encabezada por Ana Marín y que "aglutina el centro moderado y representa el cambio tranquilo, con valores e ideas que defiende el Partido Popular y que han sido reforzadas con nuevas sensibilidades", ha dicho.

"Esta es la lista del centro reformista, de los aragonesistas, de los constitucionalistas. La lista que representa el mejor proyecto político para la comunidad autónoma, un proyecto de cambio", ha expresado el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Durante el acto de presentación, Jorge Azcón ha ahondado en una materia de vital importancia para los turolenses y el conjunto de los aragoneses como es la falta de vivienda: "Durante esta legislatura, el Gobierno de Lambán ha olvidado por completo Teruel y sus necesidades de vivienda. Ha antepuesto sus intereses electorales al centrar las iniciativas de vivienda en la ciudad de Zaragoza, donde han fracasado sus tres intentos de proyecto, en lugar de atender a todo Aragón, sobre todo Teruel".

"Ayer, Lambán decía acerca de la propuesta de Sánchez sobre las viviendas del Sareb que había dado en la diana. Al poco rato supimos la realidad del anuncio: son apenas 132 viviendas habitables las que hay en todo Aragón", ha lamentado el candidato popular, quien ha agregado que "Aragón tuvo que devolver esta legislatura 2 millones de euros de los 3,2 millones que había disponibles para ayudas al alquiler de vivienda porque Lambán no supo gestionarlos".

Las "políticas erráticas" en torno a la vivienda en la presente legislatura van más allá, ha apuntado. "No hay ninguna comunidad autónoma en la que se tarde tanto en resolver las ayudas al alquiler como Aragón, donde la DGA tarda 24 meses. A la gente que no puede pagar el alquiler, las ayudas del Gobierno de Aragón le llegan dos años tarde. Y no solo eso: a día de hoy, el Ejecutivo tiene 4.000 tramitaciones pendientes del bono joven".

Los problemas en esta área, ha profundizado Jorge Azcón, no se quedan ahí: "Lambán prometió 20.000 viviendas públicas en Aragón, pero en ocho años ha construido 86 viviendas. Es importante que los aragoneses sepan que la política de vivienda ha sido uno de los grandes desastres del PSOE en estos ocho años".

Frente a este problema, ha trasladado que será prioridad del Partido Popular tras los comicios "la rehabilitación de vivienda en aquellos municipios con problemas de despoblación, una política que está dando resultados en Europa y que el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha impulsado tras invertir 28 millones de euros".

La rehabilitación con fondos públicos, ha declarado Azcón, "significa ayudar a quienes necesitan una vivienda, pero también una apuesta por la economía local, porque en esa reforma interviene un carpintero, un fontanero y un electricista de esa ciudad o de esa comarca".

El presidente del PP en Aragón ha considerado que "la rehabilitación permite una dotación de viviendas en función de las necesidades de cada municipio y supone una solución real a los problemas de Aragón, sobre todo en esas zonas despobladas que necesitan vivienda".

"Queremos plantear que esta lista es la única que puede gobernar a partir del 28 de mayo. Los turolenses tienen que saber que solo hay dos posibilidades para la presidencia de Aragón: Lambán o Azcón. La lista del Partido Popular aglutina ideas y sensibilidades centradas en Aragón. Enfrente está la única posibilidad de que Lambán sea presidente, un pentapartito apoyado en una sopa de siglas que significaría un lío político mayor que el que tiene en la actualidad", ha subrayado Jorge Azcón.

En cualquier caso, ha querido recordar que, según las encuestas, "todos los partidos políticos que lo han apoyado al PSOE van a perder escaños". "Por eso, frente a esa jaula de grillos, queremos presentar un proyecto de cambio sólido y unido".

En la provincia de Teruel --ha dicho el líder popular-- el PP presenta como cabeza de lista a Ana Marín, "la mejor portavoz de Sanidad que ha habido con diferencia". "Ana Marín encabeza la lista porque estos cuatro años se ha dejado la piel luchando por la salud de los aragoneses, señalando los problemas reales y escuchando a los colectivos sanitarios frente a la peor gestión sanitaria de toda España".

El segundo puesto de la lista por Teruel lleva el nombre de Joaquín Juste, quien "ha hecho un gran trabajo en las Cortes de Aragón abordando, entre otras temáticas, la problemática alrededor de la vivienda". "Este equipo está listo para goberna; ha escuchado a los aragoneses, tiene experiencia y es capaz de aportar soluciones", ha remarcado Jorge Azcón.

El presidente del PP aragonés ha querido, de nuevo, lanzar un guante al candidato socialista, Javier Lambán, quien "no quiere un debate cara a cara" en la televisión pública aragonesa.

"Llevo tres días instando al señor Lambán a debatir sobre ideas y proyectos. Aragón no se merece un presidente que sea cobarde, que se esconda. Si Lambán no quiere debatir en un cara a cara, no solo desprecia uno de los elementos democráticos más importantes, sino que también demuestra que no tiene proyecto para Aragón", ha concluido.