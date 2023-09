Azcón no cesará a los directores generales que ensalzaron el franquismo en sus redes

Por

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no cesará a la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, y al de Caza y Pesca, Jorge Valero, por los mensajes "desafortunados", ha dicho, colgados en sus redes sociales de exaltación del franquismo, porque los juzgará "por lo que van a hacer de cara al futuro".



"No he elegido a muchos directores generales por lo que han hecho en el pasado sino por lo que creo que van a hacer de cara al futuro", ha aseverado Azcón este lunes en una entrevista en el programa La Rebotica de Radio Zaragoza en referencia a esta polémica con dos directores generales que dependen de las dos consejerías que dirige Vox en la Comunidad, la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, y la de Agricultura y Ganadería.



Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón han pedido este fin de semana el cese de ambos directores generales por posar, en el caso de Esmeralda Pastor, junto a una bandera preconstitucional y realizar mensajes de apoyo a la dictadura franquista en sus redes, y por las felicitaciones de Jorge Valero al fundador de la Legión y general franquista José Millán Astray, en el 139 aniversario de su nacimiento, entre otras, que ya han sido borrados.



Azcón ha añadido que estas declaraciones de ambos se produjeron en el pasado, "antes de tener responsabilidades políticas" y "no se van a volver a producir en ninguno de los casos".



Ha insistido además en que esta es "una nueva etapa", ha recordado que ha nombrado a un director general "que viene del Partido Comunista y no llama la atención" y ha insistido en que, a partir de ahora, se va a evaluar al gobierno "por sus hechos" y por las decisiones que vaya a tomar.



"Si las decisiones son acertadas continuarán y si no serán cesados", ha concluido Azcón.