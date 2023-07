Azcón (PP) retoma las negociaciones para su investidura y no descarta ningún escenario: hoy llamará a Vox, Teruel Existe y PAR

El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, retomará este mismo martes sus contactos con los partidos que se han abierto a facilitar la gobernabilidad de Aragón -Vox, Teruel Existe y el PAR- de cara a su investidura como presidente de la Comunidad, y aunque mantiene como preferencia un Gobierno en solitario, no descarta ningún escenario para la gobernabilidad ni va a "prejuzgar el resultado".



En una rueda de prensa en la sede del PP aragonés, Azcón ha insistido en que no hay alternativa a un Gobierno presidido por el PP en Aragón y ha desechado por completo que pueda haber una repetición electoral, por lo que hoy mismo llamará a los líderes de esos tres partidos para reabrir las negociaciones para su investidura, que tiene como fecha límite el 23 de agosto, y la formación de un Gobierno que cuente con el apoyo del mayor número posible de diputados en las Cortes de Aragón, sin desvelar si ofrecerá puestos concretos a esas formaciones.



Han pasado casi dos meses desde las autonómicas que ganó el PP con 28 escaños de los 67 de las Cortes de Aragón y para su investidura en una primera vuelta, Azcón necesita sumar mayoría absoluta y la supera con los siete diputados conseguidos por Vox, cuyo líder en Aragón, Alejandro Nolasco, le ha advertido en reiteradas ocasiones de que no apoyará su investidura si deja a su formación fuera del próximo Gobierno de Aragón.