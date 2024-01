Azcón reivindica la gastronomía aragonesa en Fitur y destaca la inversión de 86 millones en sostenibilidad

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha dicho este viernes que "el turismo de Aragón es mucha nieve, pero no solo nieve" y por eso su Gobierno va a seguir trabajando con "todos y cada uno" de los ayuntamientos, con las diputaciones y de la mano del sector turístico.



"Empezamos un camino en el que estoy seguro de que vamos a conseguir éxitos muy importantes entre todos y de la mano del sector turístico", ha afirmado el presidente autonómico en su intervención en el acto de celebración del Día de Aragón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tiene lugar esta semana en Madrid.



Azcón ha manifestado que su objetivo es que Aragón "siga estando en el centro de todo, que siga siendo un destino turístico de primer nivel" y ha asegurado que para ello "las administraciones no podemos quedarnos de brazos cruzados".



En este sentido, ha recordado que se están tramitando 26 planes de sostenibilidad que derivarán en nuevas iniciativas financiadas con 86 millones de euros de fondos europeos para "todas y cada una" de las comarcas de Aragón y que, como "todo eso no tendría sentido si no se da a conocer lo mucho y lo bueno" que tiene la región, este año se ha aumentado en un 135 % el dinero destinado a promoción turística, de 1,4 a 3,5 millones de euros.



Jorge Azcón ha llamado la atención sobre el "récord histórico" de más de 3,5 millones de visitantes el año pasado, y sobre el hecho de que el turismo ya es el 9 % de la riqueza de la comunidad.



Tras calificar de "magnífico" el estand de la comunidad en Fitur, una "apuesta arriesgada", ha dicho, pero que "refleja muy bien lo que queremos enseñar al mundo", se ha referido a los "muchísimos atractivos" que ofrece Aragón como destino turístico.



Ha comenzado hablando de Huesca, que ha recordado que ha sido elegida como el mejor destino de turismo de aventura de toda Europa, y ha aprovechado para afirmar que el Pirineo es turismo de aventura y de esquí, con algunas de las mejores estaciones del sur de Europa.



Ha reiterado que su Gobierno va a apostar por el Plan Pirineos, porque "hay que apostar por el esquí, pero también por otras comarcas", como Panticosa y su tobogán.



También se ha referido a la gastronomía como "una de las virtudes que tiene Aragón" para que acudan los visitantes, y específicamente ha nombrado el jamón de Teruel, el aceite, la trufa negra de Teruel, el potencial micológico de la comunidad, el sabor del ternasco y los vinos de Aragón.



Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha declarado previamente que Aragón "tiene que ir con la cabeza muy alta para mostrar sus muchas ofertas turísticas" y ha apuntado que esta legislatura el Gobierno va a "ir de la mano" con el sector, al que ha garantizado que se van a agilizar las inversiones y las ayudas.