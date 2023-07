Beatriz Martín Larred, vicepresidenta de la Diputación de Teruel: “Crearemos una Agencia Provincial de la Energía para ayudar a los pueblos con las renovables”

Beatriz Martín Larred nació en Bueña en 1982 y su activismo dentro del movimiento ciudadano Teruel Existe le llevó, a finales de 2019, a dar el salto a la política. Durante estos últimos cuatro años ha sido senadora por Teruel en Madrid y su voz se ha oído constantemente para defender servicios para la provincia. Ahora es la vicepresidenta de la Diputación de Teruel, una institución que considera cercana a los ciudadanos y desde la que asegura que se pueden reivindicar la mejora de aquellas carencias que afectan al día a día de los turolenses.

-¿Cuál es el principal objetivo que se ha fijado como vicepresidenta primera de la DPT?

-Acercar la Diputación a la ciudadanía, que no sea una entidad reactiva sino proactiva, que se sienta como la madre de los ayuntamientos que al final dependen de ella. En muchas ocasiones, los ayuntamientos son los que siempre tienen que pedir a la Diputación, y aunque hace buenas funciones hasta ahora, creo que hay que acercarla más. Algo tan sencillo como el Boletín Oficial de la Provincia, para poder seguirlo tienes que entrar a la página web pues que se pueda enviar en redes sociales, que la ciudadanía vea que es una institución que está ahí para atenderles, para solucionar los problemas, que seguramente todos no se pueden solucionar, pero al menos que se sientan escuchados y que sientan que es una entidad que está en el territorio y que forman parte de ella.

-Su acuerdo de gobernabilidad en la Diputación se basa en 59 puntos. ¿Cuáles son las principales áreas que abordan?

-Tenemos seis objetivos generales y dentro de ellos hay 53 medidas concretas. Se han planteado sobre todo pensando en competencias que tiene la Diputación como los Multiservicios, el acceso a la ciudadanía, las telecomunicaciones, la mejora en la página web, la distribución del Boletín Oficial o la cultura. También se incluyen ayudas a los ayuntamientos, hemos acordado el crear una Agencia Provincial de la Energía porque lo que hemos visto es que ha llegado un aluvión de renovables y los municipios no tenían dónde consultar, o los proyectos Next Generation, que tiene que ser los propios ayuntamientos los que los hacen. Queremos dar más apoyo y por eso planteamos generar una Agencia Provincial de la Energía en la que explicar a los ayuntamientos qué deben de hacer sobre las renovables, si viene una empresa que sepan las condiciones y las ofertas, para que sepan que no les están engañando. Las renovables son algo con lo que vamos a tener que vivir, pero tenemos que aprender a que, si vienen a nuestro territorio, a los primeros que deben beneficiar es a nuestros pueblos.

-Pero la Diputación no tiene competencias en materia de energía. ¿Puede hacer algo para reorganizarlas o por lo menos ayudar a los ayuntamientos?

-Por supuesto, hay otras diputaciones, como la de Tarragona, que ha establecido una moratoria y hasta que no haya una ordenación del territorio no se implanta ningún parque. La primera función que tiene la Diputación es proteger a su provincia y a sus ayuntamientos, es decir, es necesario que se haga pero hay que mirar cómo se hace, y escuchar a los ayuntamientos que son la voz de la ciudadanía, analizar cómo se van a implantar y ordenar, en qué zona se pueden poner y en cuál no y aunque, no tenga la última decisión, sí que debe informar a nuestros ayuntamientos para saber que pueden tener un alumbrado a partir de las energías renovables o postes para cargar los coches eléctricos. Pero sobre todo, que conozcan aquello que no está bien y poder paralizarlo y exigir al Gobierno de España y al de Aragón que no se hagan las cosas mal, porque se está atacando al territorio. La Diputación Provincial es la institución que protege a la provincia y esa debe ser su función.

-¿Considera que, con el tema de las renovables, los ayuntamientos se han sentido desprotegidos?

-Desprotegidos y solos de no saber, ha habido falta de asesoramiento y de acompañamiento, vienen las empresas y te explican un proyecto y puedes ver que está bien, pero quizás no lees la letra pequeña, no ves lo que va a repercutir al territorio a largo plazo o el daño que vas a hacer a otras actividades que hay en tu zona. ¿Puedo decir que no a eso? ¿Puedo decir que sí? ¿Puedo pedir que cambien las condiciones? Las personas que estamos en los Ayuntamientos, yo también estoy en este momento, no siempre tenemos conocimientos de ese tipo y cuando te viene una empresa grande no sabes lo que te va a traer, puedes ver que a corto plazo puede aportar dinero, pero a largo plazo no sabes lo que te va a suponer. Lo que no queremos es que se genere la energía y se la lleven, los primeros beneficiados tienen que ser los de los pueblos y la Diputación tiene que ser la primera en decir que primero son las necesidades de los pueblos y luego ya veremos dónde se distribuye la energía y, aunque no tengas funciones, siempre hay medidas y opciones para proteger a tus pueblos.

-En su discurso habló de algunas infraestructuras que no dependen directamente de la Diputación. ¿Qué puede hacer la institución provincial para apoyarlas?

-Igual que el movimiento ciudadano exige desde las calles la mejora para evitar las carencias de los servicios, desde la Diputación tenemos que pedir que todos los pueblos tengan los mejores servicios. La Diputación Provincial ha hecho muchos proyectos de implantación de internet, igual que lo ha hecho el Gobierno de Aragón y a nivel nacional. A nivel provincial puedes exigir a Madrid que solucione los problemas de cobertura y que no sea sólo la ciudadanía la que se queje de esas carencias, sino que la propia institución provincial también lo exija y entonces el gobierno ve que no sólo es un problema que viene de la ciudadanía, sino también de las instituciones que la representan, considero que eso es básico.

-Algunos de los críticos con Teruel Existe afirman que la función es que se escuche la voz de Teruel en las institucionales nacionales, pero que a nivel municipal, provincial y autonómico no tiene sentido esa representación. ¿Qué les diría usted como vicepresidenta de la DPT que es?

-También parecía que no se podía hacer nada a nivel nacional teniendo representación solo con un diputado y dos senadores y hemos puesto encima de la mesa el problema de la despoblación y se están tomando medidas. Hay un acuerdo de investidura que no llegó a cumplirse al 100%, pero sí más del 60% y se han mejorado los servicios, reactivando infraestructuras que estaban totalmente caducadas en los cajones y se volvieron a sacar. El movimiento ciudadano aporta, dentro de cualquier institución, que se planteen esas carencias, que no tengas que ir a llamar a la puerta de la institución sino que tú desde dentro, sabiendo cuál es la reivindicación ciudadana, plantees las medidas para solucionarlo, y qué mejor que estar en el lugar donde se toma la decisión para aplicar esa medida. La Diputación es una institución que quizá no está tan politizada como el Gobierno de Aragón o el de España, de ella dependen todos los ayuntamientos de la provincia, independientemente del color que sean. El hecho de que un ayuntamiento sea de un color u otro no hace que sus carencias de servicios sean menos defendidas, eso es lo que tenemos que reflejar desde esta institución, que tiene que velar por lo mejor de todos sus pueblos y para eso es la primera que tiene que ver que cuentan con los servicios básicos necesarios y, si no, tomar medidas para que los tengan. Si el Gobierno de la nación no pone internet, pues hay que exigírselo o hacer un programa para implantarlo. Creo que tiene mucha importancia estar en las instituciones y además desde el equipo de gobierno tienes potestad para poder aplicarlos. Esa es otra de las cosas que hemos visto, en estos cuatro años hemos exigido y propuesto medidas, pero a veces te tienen en cuenta y las llevan a cabo y otras, como no eres el que decide, no se hacen. Al final lo que defendemos es que toda la provincia tenga los mejores servicios, independientemente de los colores y aquí es donde se puede expresar y se puede trabajar en ello.

-¿Ya sabe qué áreas va a asumir su partido en la DPT?

-No, todavía no, sí que hemos hablado con Joaquín Juste y tenemos algunas propuestas, para nosotros hay cosas que son muy importantes como el tema de la Agencia Provincial de la Energía, todo la ordenación del territorio o la cultura, porque enviamos una partida de 4 millones para hacer un Museo Nacional de Etnografía que sería muy importante para la provincia de Teruel y estamos a finales de julio y todavía no se ha llevado a cabo. Tenemos cinco meses para ejecutarla, es un dinero que costó mucho de conseguir y que pondría a Teruel en el mapa, porque sería la única ciudad en la Comunidad Autónoma con un museo etnográfico de suficiente importancia para todo el territorio. Ya hubo una partida de 2 millones y medio que no acabó aplicándose donde debería y en este momento el hecho de estar dentro supondrá asegurarnos que lo que hemos solicitado se lleva a cabo.

-¿Es una partida del Gobierno de España que ejecutará la Diputación?

-El Ministerio de Cultura lo concedió para acondicionar el edificio y poder hacer el Museo Etnográfico, pero es la Diputación de Teruel quien se tiene que encargar de hacer la obra. Lo siguiente es seguir exigiendo que haya continuidad con otras partidas, tenemos que insistir al Ministerio de Cultura que siga con ese compromiso que tiene con nosotros. Desde Teruel Existe hemos hecho bastante énfasis porque Teruel puede ser una provincia referente a nivel de cultura, con Dinópolis y los museos, no sólo los de Teruel, sino extendiéndolos a toda la provincia, como la partida que hay para hacer el de Bronchales vinculado a la Celtiberia.

-¿En su acuerdo con el PP también está incluido el parque de bomberos del Maestrazgo?

-Sí, hay que construir una sede de bomberos en el Maestrazgo para cumplir que se cumpla ese tiempo de 30 minutos a los servicios de extinción de incendios. Hasta allí no puede llegar un servicio de bomberos desde las sedes actuales, es una zona que hay que abastecer.

-La banda ancha y la mejora de la conectividad es uno de los aspectos que ustedes pelearon en Madrid. ¿Seguirá haciéndolo ahora desde la vicepresidencia provincial?

-Desde la Diputación se ha hecho un gran apoyo para conectar nuestras localidades, pero no sólo tiene que aportar la Diputación, sino que hay que exigir al Gobierno la conectividad al 100% para todo el territorio. Otro compromiso con el PP es que las ayudas al funcionamiento para Teruel, Cuenca y Soria se apliquen al 100%, porque aplicar un porcentaje tan pequeño no va a ser un incentivo para generar que se implanten nuevas empresas. Es una medida que no sólo apoya a las que generan nuevo empleo, sino que contribuye a contrarrestar la falta de competitividad de las ya existentes frente a las que están en otras zonas más pobladas. Esas ayudas están prensadas para todas nuestras empresas y los autónomos, que son la mayoría de la gente que aporta económicamente en la provincia de Teruel.

-¿Qué otras medidas plantean en ese acuerdo?

-También el apoyo a los multiservicios, que son muy básicos y Juste es sensible con el tema, el de su pueblo fue uno de los primeros que se puso en marcha en la provincia. Hay que valorarlos, al igual que los bares, como economía social y si desde la institución se solicita, se puede aplicar una ley a nivel nacional para que se les tenga en cuenta. Creo que hay mucha interrelación entre unas instituciones y otras y el hecho de que tú no tengas unas competencias directas no significa que no puedas exigirlas.

-Joaquín Juste ya dijo que van a ampliar el Museo de Teruel. ¿Es un proyecto prioritario también para ustedes?

-Sí, el proyecto del Museo de Teruel hace años que está en mente llevarlo adelante y unido al Museo Nacional Etnográfico y el Museo de la Memoria podría ser un gran foco de atracción de turismo cultural no solo para la ciudad sino para toda la provincia. Para mí sin duda es referente, atesora toda la historia de la provincia y su labor es mantenerla y apoyarla, además de toda la labor que hacen desde el museo con las exposiciones temporales.

-En los últimos cuatro años se ha apostado por incrementar la investigación en los yacimientos, como el de Caminreal u Oliete. ¿Cree que hay que seguir por esta línea?

-Sí, debemos seguir impulsando tanto el de Caminreal como al de Oliete o el de Bronchales, donde se ha apoyado para que el museo se haga allí mismo, todavía están pendientes algunas excavaciones, pero hay que sacar de la capital los diferentes museos y potenciarlos en el territorio, hay que distribuir esos valores por el territorio, al igual que se hace con Dinópolis con todas sus sedes. Al yacimiento de Caminreal no se le ha dado quizás la difusión que merece, pero cuando vas allí descubres el espacio que hay y la importancia que tiene.

-De la Diputación de Teruel depende el Instituto de Estudios Turolenses. ¿Cómo cree que se puede impulsar?

-Creo que hay que darle visibilidad, porque muchas veces sabemos que tenemos entidades pero no le damos el valor que merecen. Es como la Diputación, que tiene un papel muy importante, pero si no lo visibilizas no existe. El Instituto de Estudios Turolenses ha hecho muchísimas cosas, como las Cartillas Turolenses, un trabajo al que creo que no se le ha dado la difusión y el apoyo que merece. Quizás habría darle unas competencias para que se potencie el trabajo desde el propio instituto.

-Otra de las empresas que dependen de la institución es el DIARIO DE TERUEL. ¿Es la información una buena herramienta de vertebración?

-Sí, el DIARIO DE TERUEL es la ventana por la que todo el mundo mira para saber lo que ha pasado en la provincia cada día y es algo que se debe seguir manteniendo. Es muy importante ir a un pueblo pequeño a sacar una noticia, y yo lo he vivido, porque cuando desde la Asociación de Bueña hacemos cosas enseguida se publican y se les da difusión. Eso es algo que hay que valorar, que hay que potenciar y que hay que trabajar para que se siga manteniendo. La ventana para saber lo que está pasando en la provincia es un medio como el DIARIO DE TERUEL.