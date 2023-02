Biel anuncia que se marcha a Aragoneses tras conocerse que el PAR estudia acciones contra él por su apoyo al PP

El Partido Aragonés celebra a las 18.00 horas de esta tarde una comisión permanente en la que uno de los puntos del orden del día es analizar las actuaciones a seguir en relación con las declaraciones del expresidente del partido, el turolense José Ángel Biel, en apoyo al líder del PP en Aragón, Jorge Azcón. Tras conocerse esta convocatoria de la permanente, Biel ha asegurado que se va a dar de alta en Aragoneses, la última escisión de los aragonesistas liderada por Elena Allué, por lo que ve "ridículo" que sus hasta ahora compañeros pretendan echarlo porque su baja será automática del partido, en el que ha militado casi 41 años y, a su juicio, "está liquidado y solo falta que lo entierren" en las elecciones de mayo.

Biel fue presidente del PAR entre junio de 2000 y junio de 2015, vicepresidente del Gobierno de Aragón del socialista Marcelino Iglesias entre 1999 y 2011 y presidente de las Cortes entre junio de 2011 y junio de 2015 en virtud de un acuerdo con el PP de Luisa Fernanda Rudi.

En un artículo publicado este lunes en DIARIO DE TERUEL, Biel decía: "En Aragón, el centro-derecha articulado alrededor de Jorge Azcón debería ampliar su espacio" con varios caladeros de votos: los tradicionales del PP con un "gran líder en Aragón"; los que "votaron a Ciudadanos"; los de quienes quieren "echar a (Pedro) Sánchez de La Moncloa; los que "no quieren votar a los restos del PAR por múltiples razones de todos conocidas" y los que sea capaz de sumar "a base del aragonesismo moderado y de centro", que para Biel es "la única alternativa al PAR desaparecido".



Tras la ejecutiva del PAR del pasado viernes, el nuevo presidente del partido, Clemente Sánchez-Garnica, ya dijo que "no se entiende" que Biel, perteneciendo a un partido, "pueda defender a otro", aunque entonces rehusó poner en marcha la comisión interdisciplinaria "porque si no, tendrían que salir más personas y no solo el señor Biel".



Para Biel, después de 41 años en el PAR, casi dieciséis de presidente, que pretenda suspenderlo de militancia una comisión ejecutiva surgida de un Congreso anulado por un juez que después "se carga" a Arturo Aliaga como presidente con una moción de censura, es "la cosa más ridícula que he visto -ha dicho- en toda mi vida política".



"Es asombroso a dónde hemos llegado", ha enfatizado Biel, y el motivo, a su juicio, es que la clase política "cada vez es más baja" y su partido, con una ejecutiva que está haciendo "el ridículo más espantoso", está "muerto" y nada tiene que ver con el que fundó hace 45 años Hipólito Gómez de las Roces, por lo que se va dar de alta en Aragoneses "por razones obvias".



Para Biel, el PAR, desde 2015, "ha ido cuesta abajo en la rodada", no solo por la caída de votos, también porque "no tiene ninguna una idea" y ha estado ocho años "sin hacer prácticamente nada en favor del aragonesismo", con lo que vaticina que en las elecciones de mayo "no va a sacar ningún resultado potable" a las Cortes de Aragón.



Por tanto, cree que lo mejor sería que mucha gente ahora en el PAR, "salvo que sea un melancólico", dé "un paso al frente" y se afilie a Aragoneses, que es "la única alternativa que hay para poder tener un partido como el que fundó Hipólito hace 45 años".



En todo caso, a punto de cumplir 77 años y ya jubilado, no se plantea volver a la política activa, aunque advierte: "voy a ser político hasta que me muera", con lo que seguirá hablando y escribiendo de política. "Lo que me dé la gana", ha asegurado.