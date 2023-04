Buj achaca a la DGA la responsabilidad en el retraso del Museo de la Guerra Civil

Por

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha acusado al Gobierno de Aragón de “buscar culpables fuera” ante el retraso en la puesta en marcha del futuro Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel, que tendrá su sede en un solar de 7.000 metros cuadrados entre la Avenida Zaragoza y la calle del Carmen, propiedad del Gobierno de Aragón.



Buj ha respondido así a una pregunta de los medios de comunicación acerca del estado de tramitación de la solicitud de licencia por parte del Gobierno de Aragón: “este Ayuntamiento ha priorizado toda la tramitación referente al Museo, que ha requerido de varios requerimientos que ellos conocen perfectamente”.



“Ya está bien de intentar desviar la atención. Que el señor Lambán y la señora Mayte Pérez, que llevan 8 años gobernando, cuando queda un mes para las elecciones digan que no han sacado adelante el Museo de la Batalla de Teruel porque el Ayuntamiento no le ha dado licencia, ya no tiene nombre”, ha explicado la alcaldesa, quien ha exigido al presidente y la consejera de Presidencia, respectivamente, “que asuman su responsabilidad”



En una nota de prensa facilitada por el Ayuntamiento de Teruel se detalla que el pasado 27 de enero se llevó a cabo la aprobación definitiva del estudio de detalle correspondiente a la modificación urbanística necesaria para acometer las obras, y que a continuación se solicitó una subsanación al Gobierno de Aragón porque el edificio incumplía su propio estudio.



Tras esta cuestión administrativa, el 16 de marzo se aportó la documentación complementaria, por lo que en estos momentos la licencia continúa con su tramitación.