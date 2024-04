Buj critica en el Senado ante Ribera las "erráticas" políticas del Gobierno en materia de despoblación

Por

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que por primera vez se registra un cambio de tendencia hacia una mejora demográfica en el mundo rural, aunque "queda mucho por hacer tras décadas y décadas sin hacer nada".



En una comparecencia en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, la vicepresidenta ha informado de que desde 2018 hasta ahora se ha producido un saldo migratorio positivo de más de 300.000 personas en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Durante la comparecencia, la senadora del PP Emma Buj, que también es alcaldesa de Teruel, ha criticado las "erráticas" políticas del Gobierno en este ámbito y que aplique "mucha teoría y poca práctica".



"Estamos cansados ya de estudios, informes y mesas de debate", ha asegurado Buj, que ha añadido: "Si todos los anuncios de inversiones millonarias y de creación de puestos de trabajo hubieran sido reales hoy no cabríamos en la provincia de Teruel".



Por su parte, la senadora de ERC Sara Bailac ha defendido movilizar las viviendas, en muchos casos vacías y propiedad de la Sareb, en las áreas rurales; obligar a la banca a no abandonar estas zonas; invertir más en infraestructuras de transporte; eliminar líneas de muy alta tensión; y garantizar el servicio de Correos.



El representante de la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, ha preguntado específicamente sobre Canarias y se ha centrado en las medidas del Gobierno para renovar los equipos eléctricos obsoletos y evitar un nuevo cero energético en las islas como el del verano pasado.



En su contestación a los grupos parlamentarios, Ribera ha manifestado al senador gomero que el Estado va a invertir 460 millones de euros en Canarias para facilitar toda la transformación del sistema eléctrico, que se suman a los 815 millones de la planificación de Red Eléctrica.



Ha aludido también a otro caso concreto, el de la comarca turolense de Andorra, en este caso mencionado por el PP, sobre el que ha dicho que cuando ella llegó al ministerio "estaba condenada al cierre y les habían engañado", pero ahora "se ha pasado a una situación muy diferente".



La titular de Reto Demográfico ha garantizado que "jamás" el ministerio se queda solo en hacer análisis teóricos sino que se ha dedicado "desde el primer día a picar piedra", sobre todo porque cuando empezaron en 2018, tras el Gobierno de Mariano Rajoy, "no había nada de nada" hecho.



Ha replicado también al PP que, frente a sus críticas de este jueves, en "todos y cada uno" de los gobiernos autonómicos de este partido ha encontrado "voluntad de cooperación" y ha renovado su compromiso y el de su equipo para "seguir picando piedra allí donde haya gente que entienda que eso sirve para algo".



Respecto a ERC, ha contestado que "es imposible pensar que desde el Gobierno de la Nación se puedan cubrir todas las necesidades.