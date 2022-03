Camioneros y tractoristas piden unidos la bajada del combustible

Por

Los transportistas turolenses que mantienen desde el inicio de la semana un paro indefinido en protesta por los altos precios del combustible y los agricultores y ganaderos del medio rural, que ya se concentraron el lunes por ese mismo motivo, se unieron este viernes para reiterar su petición en una marcha lenta por la ciudad de Teruel que comenzó al mediodía en Los Planos y terminó en el polígono empresarial La Paz. Durante el recorrido, hicieron una parada en la delegación del Gobierno de Aragón en Teruel para pedir el traslado de sus demandas al Ejecutivo central.



El presidente de la cooperativa turolense Cotratur, Diego Peralta, aclaró que “los transportista de Teruel, al igual que los agricultores, no nos manifestamos dentro de ningunas siglas políticas ni sindicales”.



En este sentido, consideró que el hecho de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, les haya tachado de “terroristas” “es una falta de respeto hacia nosotros”. Y añadió que ambos sectores, tanto el del trasporte como el de la agricultura, “han sido durante años el granero del Estado”.



Los transportistas, en su mayoría autónomos o pertenecientes a pequeñas empresas, recordaron que entre sus peticiones se encuentra la bajada del precio de los carburantes, la prohibición de contratar por debajo de los costes de explotación y la mejora de sus condiciones de trabajo.



En representación de los agricultores y ganaderos, Aurelio Badal, llegado con su tractor desde Cañada de Benatanduz, señaló que solicitan al Gobierno central la rebaja inmediata de los impuestos de los carburantes, hidrocarburos y gas para uso agrícola y ganadero; la bajada de la electricidad para los mismos fines; la rebaja del IRPF o módulos y la reducción de la burocracia en la gestión de la documentación de las empresas del sector; y medidas económicas para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los profesionales a título principal.



La caravana compuesta por más de un centenar vehículos partió al mediodía de Los Planos y repitió el recorrido realizado el pasado martes por la avenida de Sagunto, carretera de Alcañiz, paseo del Óvalo, calle San Francisco, avenida de Zaragoza y N-420 hasta el polígono La Paz.



También este sábado, Vox Teruel se manifestará al mediodía frente al Ayuntamiento de la capital por la subida de los precios. La formación informó de que secunda la convocatoria nacional “contra el saqueo del que somos víctimas por parte de este Gobierno de la ruina”.



Entre tanto, la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, mostró su preocupación por la amenaza del desabastecimiento que podría provocar el paro del transporte por carretera convocado en protesta por el coste de los carburantes y apeló al diálogo para resolver esta situación. En el quinto día de paro patronal del transporte, la consejera destacó que la prioridad sigue siendo que deje de ser una amenaza el desabastecimiento de productos, aunque puntualmente alguno pueda llegar en menor medida.



En ese sentido, afirmó que faltan algunos productos en las estanterías porque hay “cierta psicosis”; es la condición humana porque hay quien tiene urgencia de “arramblar” por si algunos alimentos no llegan en cantidades regulares.



Asimismo, la consejera de Economía manifestó su deseo de que desaparezcan los actos “violentos” o de “cierta tensión” que se están produciendo por este paro y que se abra una senda de diálogo y entendimiento, con la esperanza de que las medidas anunciadas por el Gobierno puedan mitigar la situación, “porque no está en su mano resolverla del todo”, para que el conjunto de la cadena económica no siga caminado hacia lo que podría ser “pernicioso” si se alarga este conflicto. La Delegación del Gobierno refuerza el dispositivo de seguridad

En Zaragoza, la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, mantuvo una reunión con sectores afectados por la protesta que lleva a cabo “un colectivo minoritario” del sector del transporte. Serrano agradeció la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han reforzado su presencia para proteger a los transportistas y también para garantizar el suministro de materias primas y productos. El Ministerio del Interior mantiene activo un dispositivo de seguridad formado por 908 agentes en Aragón: 642 de Guardia Civil y 266 de Policía Nacional.



En la reunión participaron los subdelegados del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán; Huesca, Silvia Salazar; y Teruel, José Ramón Morro. Y por parte de los sectores afectados ha habido representación de CEOE Aragón, Cepyme, Arahealth, Femz, Fetraz, Ciudad del Transporte, Aepla, Asupar, Anged, Fecza, Ecos y Araga.



El despliegue se centra en escoltar convoyes de suministros, patrullar y dotar de seguridad a los centros logísticos y nudos de transporte de mercancías y prevenir y actuar contra piquetes violentos. Además, la Guardia Civil y la Policía Nacional piden colaboración ciudadana para poder actuar cuando sea necesario.



“En Aragón no ha habido de momento grandes problemas, pero nos preocupa que los hechos violentos vayan en aumento y que no se pueda trabajar de una manera libre. Por eso garantizamos la seguridad con estos 908 agentes y seguimos a disposición de las empresas que ya durante estos días nos han pedido ayuda para poder hacer los recorridos que necesitan para llevar a cabo su trabajo”, explicó Serrano.



“El objetivo es dar seguridad en los polígonos y en los centros de transporte, en Mercazaragoza, en Plaza, en la Ciudad del Transporte y en cualquier punto de las tres provincias, y hemos recibido la gratitud por el trabajo de todos. Ese refuerzo en Aragón y en toda España se va a mantener durante esta mal llamada huelga. Mantenemos todo el respeto hacia las preocupaciones de este sector minoritario que protesta, pero nos preocupa que se respete también el derecho de todos a trabajar”, añadió Serrano.



Desde el lunes, la Delegación del Gobierno en Aragón atiende la llamada de numerosas empresas con problemas para transportar sus productos y abastecer los mercados, garantizándoles, mediante convoyes y la escolta de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, el desarrollo de su trabajo y la llegada de las mercancías y productos a sus destinos, evitando así desabastecimientos masivos.



Todo esto pone en peligro la seguridad de los camioneros que han decidido trabajar libremente, la mayoría integrados en asociaciones representativas que están negociando mejoras para su situación laboral con el ministerio, mejoras que han sido ya atendidas en una gran parte, según la Delegación.



En Aragón, la mayor parte de los problemas han surgido por la actuación de piquetes que han “pinchado ruedas, acciones para impedir el tráfico de mercancías o incluso han llegado a arrojar piedras contra los parabrisas de camiones en marcha, pudiendo causar accidentes graves e intolerables”, indicó la Delegación del Gobierno.