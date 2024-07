CHA denuncia en Teruel los “preocupantes retrasos” de los Fondos de Cohesión Territorial por la pésima gestión del Gobierno PP-Vox en Aragón

Por

El presidente de CHA y portavoz en la Comisión de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia de las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha expuesto este martes, junto a Javier Carbó, Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses, su preocupación por la situación de los Fondos de Cohesión Territorial.



Los fondos de cohesión territorial, creados por el anterior Gobierno de Aragón, están diseñados precisamente para afrontar uno de los problemas más graves que tenemos en Aragón y en Teruel especialmente. Se pretendía, con estos fondos, contribuir a reducir las disparidades entre las distintas zonas del territorio promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social en las áreas más desfavorecidas.



“Por este motivo”, indica Carbó, “necesitamos de decisiones políticas transversales, que contribuyan a resolver el problema. Lamentablemente, este gobierno está dedicándose a ir desmantelando, progresivamente, el sistema público de educación y sanidad aragonés, con lo que supone en detrimento de la revitalización del medio rural”.



“Y además, en lo relativo a políticas de despoblación solo hemos visto, hasta la fecha, anuncios y no realidades. Hablamos del centro de estudios demográficos, pero también del fondo de cohesión que cuenta con 19 millones de euros, pero hasta la fecha solo se han puesto en marcha medio millón”, explica Palacín.



Ante esta situación, el pasado 2 de mayo de 2024, Palacín ha recordado que se presentó la siguiente pregunta, en las Cortes, para su respuesta por escrito, por parte del Gobierno, con el siguiente contenido: “¿En qué fecha va a publicar el Gobierno de Aragón las diferentes líneas de ayudas del Fondo de Cohesión Territorial?”.



La respuesta, fechada el pasado 12 de junio de 2024, no puede ser más preocupante ya que indicaba textualmente: “No se puede precisar una fecha concreta de publicación, en cuanto que esta actuación depende de la competencia de varios departamentos”.



“Sin embargo, el responsable de agilizar estas ayudas públicas al territorio, el vicepresidente Nolasco, dedica su tiempo a degradar políticamente, con sus lamentables declaraciones y sus repetidas actuaciones contra los más elementales valores democráticos, el cargo que ocupa y, por tanto, al propio Gobierno de Aragón, en lugar de dar las soluciones que debería impulsar en el ejercicio de la responsabilidad que le corresponde”, concluye Palacín.



El gobierno actual "ha mostrado una clara tendencia a centralizar los recursos, dejando de lado a las zonas rurales. Esta política no solo agrava la despoblación y el desequilibrio territorial, sino que también socava el potencial de crecimiento económico y bienestar social en estas áreas. La falta de inversión en infraestructuras básicas, servicios públicos y proyectos de desarrollo local es un grave error que tendrá consecuencias a largo plazo", denuncian deste CHA.



"Desde CHA, exigimos una gestión de los fondos de cohesión territorial que sea justa, transparente y orientada a mejorar la calidad de vida de todos los aragoneses. Es fundamental que estos recursos se destinen a proyectos que realmente fomenten el desarrollo rural, la creación de empleo, la mejora de infraestructuras y servicios, y la preservación del patrimonio natural y cultural de nuestras comarcas", ha afirmado esta formación en una nota de prensa.