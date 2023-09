CHA le pide al PP que vaya a la Fiscalía si es verdad que tiene sombras de dudas y sospechas sobre las renovables

Por

Chunta Aragonesista apoyará con matices la petición de una comisión de investigación sobre el despliegue de las energías renovables en la comunidad, porque no se opondrán nunca a iniciativas que supongan mayor transparencia política, pero a la vez insta al PP a acudir a la Fiscalía si es verdad que tiene sombras de dudas y sospechas en algún proyecto.



PP y Vox en las Cortes han registrado la petición para crear una comisión de investigación en el Parlamento que aclare las "supuestas irregularidades" en el despliegue de instalaciones renovables en Aragón, con el objetivo de sacar conclusiones y ofrecer a todos los promotores interesados a partir de ahora "iguales condiciones y transparencia".



Ante esta propuesta, CHA ha considerado, en un comunicado, que "no puede ser un nuevo ejemplo de dejación de funciones del nuevo Gobierno de Aragón" para "permanecer seis meses más sin tomar las decisiones más adecuadas sobre la necesaria planificación y la ordenación en el despliegue de las renovables".



Y recuerdan que existe una propuesta de moratoria en este sector, que CHA apoya y que entiende que debería ser atendida.



A la vez, desde CHA instan al PP y a Vox a que "se aclaren", porque aunque formalmente se trata de una comisión de investigación, "hoy ya han rebajado públicamente su contenido a una cuestión de estudio y planificación".



En todo caso, si estos dos partidos tienen "sospecha de irregularidades" en las decisiones políticas tomadas en este ámbito "deberían acudir, inmediatamente, a los juzgados, y no lo han hecho, ni han anunciado nada en este sentido, ni han mostrado disponer de ningún indicio al respecto".



Por último, para CHA hoy se ha demostrado que el PP tiene el deseo de trabajar en las Cortes "plenamente unido a Vox", con quien ha presentado su primera iniciativa parlamentaria pública en “plena comunión política”. "Lo que mejor se les da, a ambos, es hacer oposición, en lugar de tomar las decisiones de futuro para mejorar Aragón", zanjan desde el partido.