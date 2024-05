Condenado a un año y nueve meses un cliente que pegó al propietario de un restaurante en Teruel

Por

La Audiencia Provincial de Teruel condenó este martes a un hombre a un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones después de que en noviembre de 2022 agrediera al propietario de un restaurante del Centro Histórico de la capital y le rompiese tres dientes de un puñetazo, además de causarle otras lesiones. Las partes llegaron a un acuerdo después de que se le reconociesen al agresor las atenuantes de embriaguez y por la reparación del daño, puesto que previamente había indemnizado a la víctima con casi 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.



Fue un “mal día” y hubo una “reacción desproporcionada”, aseguró uno de los abogados tras alcanzarse la conformidad entre las partes y no tener que celebrarse la vista oral que estaba señalada en la Audiencia Provincial.



El tribunal dictó in voce la sentencia por la que se condena al acusado a una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones, aunque no tendrá que ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales y haberse solicitado la suspensión de la pena privativa de libertad. La Audiencia no se opuso a ello y dependerá de que el condenado, que carece de antecedentes penales, no vuelva a cometer un delito durante los próximos dos años.



El autor de la agresión mostró su arrepentimiento, según indicaron los abogados de las partes. Al no celebrarse la audiencia pública no pudieron conocerse las causas por las que se produjo la agresión, aunque según explicaron los letrados, se debió a que había bebido y al parecer mantuvo un “rifirrafe” con el dueño del establecimiento porque le reprendió por su estado.



Los abogados aseguraron que al ir a cenar al establecimiento acudió ebrio, tuvo una disputa con el dueño y hubo una “reacción desproporcionada” por parte del acusado, que dio un puñetazo al propietario del local, al que rompió tres dientes. También le dio alguna patada.



La víctima tuvo que someterse a un tratamiento para la reconstrucción de la dentadura tras haber perdido tres dientes, a cuyo coste ha hecho frente el agresor al igual que a otros gastos sanitarios como consecuencia de las lesiones que le produjo.



En total indemnizó a la víctima con alrededor de 30.000 euros como responsabilidad civil para la reparación del daño y los gastos sanitarios de sus lesiones, aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de aplicarle una atenuante por la reparación del daño. Eso, unido a otra atenuante de embriaguez, permitió reducir la pena de forma considerable con respecto a lo que se pedía inicialmente, motivo por el cual el caso había sido enviado a la Audiencia para su juicio.



Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2022 en un conocido establecimiento hostelero de la capital turolense cuando el acusado acudió a cenar al mismo y se produjo la discusión con el propietario sin que existiesen otras causas previas.



El caso trascendió a la opinión pública al mes siguiente cuando en la Zona ocurrió de madrugada otra agresión en la calle, en este caso con arma blanca, también a causa de una discusión banal entre otras personas, sin que hubiesen mediado otros motivos previos. Los vecinos, alertados por esos dos hechos, expresaron su preocupación por el incremento de la violencia tras la pandemia.