Condenado un hombre a 2 años por incitar a una niña a tocarle el pene

La Audiencia de Teruel ha condenado a un hombre a dos años de prisión como responsable de la agresión sexual sufrida por una niña de 6 años a la que manoseó sus genitales antes de incitarle a tocarle el pene.



En su sentencia, hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y de conformidad entre fiscalía y defensa, el tribunal considera probado que una tarde del pasado mes de abril, el acusado aprovechó una reunión de padres e hijos en la localidad turolense de la Puebla de Valverde para apartar a la niña de la zona de juegos y cometer los hechos denunciados. El hombre no reside en La Puebla, según y estaba allí por la reunión.



En su resolución, el tribunal acuerda la suspensión de la condena de prisión al no tener el acusado antecedentes penales, al no superar la pena solicitada los dos años de prisión y al haber satisfecho previamente una indemnización de 9.600 euros a la madre de la menor por los daños morales causados.