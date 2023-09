Críticas por la supresión del término "igualdad" en el Ayuntamiento y Diputación de Teruel

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel criticó la supresión del término “igualdad” de las nomenclaturas de las áreas de gobierno del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación Provincial de Teruel.

En un comunicado de prensa, la Coordinadora lamentó que, a lo largo de este verano, y con los cambios de gobierno que se han derivado de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, se ha visto cómo en toda España iban desapareciendo concejalías de Igualdad y se suprimían nomenclaturas específicas de esta materia en distintas administraciones locales, una circunstancia que señalaron que se ha producido en instituciones gobernadas por la derecha.

Concretamente, en el caso de la provincia de Teruel, las feministas turolenses detallaron que ya se vio a finales de junio en el Ayuntamiento de Teruel (donde el PP gobierna con mayoría absoluta) que el término “Igualdad” “desaparecía por completo en un ambiguo cajón de sastre de Servicios a la Ciudadanía”. Asimismo, la Coordinadora añadió que, más recientemente, ha pasado algo parecido en la Diputación Provincial de Teruel, bajo el gobierno en coalición de Partido Popular, Teruel Existe y PAR. En este caso “Igualdad” ha desaparecido de la denominación general del Área, que ha pasado a llamarse Área de Bienestar Social, Educación y Familia. Término este último que ha sustituido a la palabra “Igualdad”. En el caso de la DPT se mantiene una delegación de Igualdad en esta área.

“Nos parecen sorprendentes y muy decepcionantes estas acciones, tanto de forma general, como de forma particular. Lo de sustituir Igualdad por Familia lo está haciendo la derecha de forma generalizada, como hemos ido viendo. Como si el papel natural de la mujer no se entendiera más que en la familia y como si los problemas del 50 % de la población quedaran relegados a la familia. La palabra familia es muy genérica, pero las políticas de infancia, de mayores, de juventud, de mujeres, van mucho más allá de las familias”, criticó el comunicado que añadió que “incluir el término Familia para eliminar Igualdad es toda una declaración de intenciones, es una clara voluntad de invisibilizar la lucha feminista, la lucha por la igualdad, la necesidad que hay de que las políticas de Igualdad se desarrollen y consigamos caminar hacia ese mundo donde no haya diferencias de trato, donde no haya discriminación real hacia las mujeres”.

Mucho camino

La Coordinadora Feminista incidió en que “queda mucho camino” para la igualdad real y argumentó que “lo que no se nombra no existe. Por eso la derecha oculta la palabra Igualdad”.

La plataforma calificó de “incomprensible” que en un país donde casi cada día hay una noticia acerca de un crimen machista, “en un país donde hemos visto que las mujeres en el deporte sufren acoso y discriminación, donde se producen agresiones sexuales en noches de fiesta a mujeres, incluidas niñas, se extienda este manto negacionista que responde a esa mentalidad retrógrada y casposa que habla de ideología de género”. “Señores, ¡todos los negacionismos matan! O al menos suponen pasos atrás que generan sufrimiento”, argumentó la Coordinadora.

En lo que se refiere al caso particular de Teruel, consideró “lamentables y decepcionantes”, tanto la decisión del Ayuntamiento como la de la Diputación Provincial de Teruel. “Máxime cuando Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel (donde no gobierna) criticó la desaparición del término Igualdad de la nomenclatura, mientras que, en la Diputación Provincial de Teruel, donde cogobierna, asumió la desaparición de Igualdad de la denominación del Área, conformándose con dar ese nombre a una delegación”, continuó el comunicado.

La Coordinadora insistió en que “las palabras son importantes; porque lo que no se nombra, no existe” y consideró fundamental que la palabra Igualdad aparezca siempre y en primer nivel, como estaba hasta ahora. “Está claro que las palabras importan, si no, quienes han cambiado la terminología en las instituciones no lo habrían hecho. Está clara la voluntad negacionista de quienes al frente de instituciones quieren esconder (o no desarrollar) las políticas de Igualdad”, concluyó.

Teruel Existe

Tras este comunicado, desde Teruel Existe respondieron con una nota de prensa en que lamentaron las palabras de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel en la que aseguró que esta formación “ha defendido y defenderá que es preferible contar con la mayor visibilidad posible para la Igualdad”.

Para Teruel Existe, “la más clara declaración de intenciones con la Igualdad en la DPT” es precisamente el nombramiento de delegada del servicio de Igualdad de Beatriz Redón, “una diputada que es abanderada de esta lucha, trabajadora incansable en este ámbito y con la formación específica para desarrollar las medidas y políticas que hacen falta”. “Su presencia al frente del servicio de Igualdad es lo que garantiza la lucha no sólo por salvaguardar los programas y acciones específicas de esta institución sino también por poder incrementar las propuestas y medidas de un servicio incipiente y que hay que potenciar, como la propia Redón trasladó a la coordinadora en una reunión reciente”, defendió TE. Además, el convencimiento y sensibilización por esta causa que Redón ha demostrado durante años, y son de sobra conocidos por la coordinadora, supone la constatación de que la Igualdad va a tener esta legislatura la visibilidad que merece, aseguró este partido.