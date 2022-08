Cs Teruel denuncia que las nuevas cuotas "maltratan" a los autónomos de la provincia

Por

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la provincia de Teruel, Ramón Fuertes, ha explicado que su formación rechazará en el Congreso las nuevas cuotas de autónomos por considerarlas "injustas" y por tratarse, a su juicio, de un "decretazo que maltrata a los autónomos de la provincia".



Así lo explica la formación naranja este miércoles en una nota de prensa, en la que también recriminan al PP que "avale una reforma que exige más del 30 % de ingresos a autónomos con menos recursos".



En ese sentido, Fuertes ha respaldado que los trabajadores por cuenta propia que obtengan cero ingresos no tengan que abonar cuota y que no estén obligados a una cuota fija si no llegan a ingresar el salario mínimo.



"En un contexto económico como el actual, los autónomos de la provincia no necesitan más cargas, ni los emprendedores del medio rural más trabas para emprender negocios que fijen población", ha manifestado Fuertes.



Además, ha recordado que resulta "complicado levantar la persiana de un negocio en el medio rural turolense".



Por todo ello, el portavoz ha concluido que votarán en contra de la convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados.