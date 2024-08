CSIF exige soluciones para la saturación del servicio de Medicina Interna del Hospital Obispo Polanco de Teruel en verano

Por

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido soluciones para la "saturación" en verano del servicio de Medicina Interna del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Según ha explicado el sindicato en una nota de prensa, en los últimos años, en verano cierra una planta del hospital geriátrico San José, lo que provoca un aumento de pacientes de Medicina Interna en el Polanco. "El servicio está saturado y además cuenta con menos profesionales para atender a los pacientes porque no se cubren vacaciones ni bajas médicas", indica el comunicado.



CSIF ha presentado un escrito a la directora gerente del Servicio Aragonés de Salud y al gerente del sector de Teruel denunciando esta situación, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Por ello, exige al Salud que tome medidas urgentes para evitar la presión que vienen sufriendo los facultativos de Medicina Interna del Obispo Polanco para poder prestar un servicio de calidad.



“El cierre de 25 camas en el hospital San José supone un exceso de carga asistencial para nosotros difícil de asumir. En el servicio somos 10 internistas. Ha habido días en verano en los que sólo hemos estado 4 médicos para 70 pacientes. Trabajamos con mucha presión y hay más riesgos de cometer errores”, denuncian los trabajadores.



También lamentan que no se hagan contratos de refuerzo para su servicio. Esta primavera finalizaron su formación dos residentes, pero pese a la sobrecarga de este servicio se les ha destinado en verano a otros puestos (061, y Admisión y Documentación Clínica). Tampoco se ha permitido la incorporación de una facultativa que había solicitado trabajar aquí este verano.



El Salud lleva años cerrando una planta del geriátrico de San José en verano porque no hay aire acondicionado. Los trabajadores de Medicina Interna del Obispo Polanco consideran que esta situación no puede ser “un pretexto” para la saturación que sufren ellos. Piden que solucionen las carencias del San José y que mientras refuercen el servicio de Medicina Interna del Polanco.