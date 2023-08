Cuatro entidades financieras presentan propuestas para suscribir el préstamo con el consistorio por el derumbamiento

Cuatro propuestas se han presentado a la convocatoria que hizo el Ayuntamiento de Teruel para suscribir una operación de préstamo de largo plazo por importe de 1,6 millones de euros para hacer frente a los gastos derivados del derrumbe del edificio de la calle San Francisco. El pliego, que se aprobó por unanimidad en el pleno del pasado 28 de julio, se remitió a las entidades financieras con oficina abierta en la ciudad, con un plazo que finalizaba este jueves a las 10 de la mañana, y han sido cuatro las que han mostrado interés. La formalización se llevará a cabo en unos días, señaló ayer la alcaldesa, Emma Buj. Recordó que será un “préstamo de legislatura” y es a lo máximo que se puede acudir mediante este sistema. Eso no quiere decir que si es necesario recurrir a otras aportaciones económicas se pueda hacer acudiendo a otra modalidad, aclaró.

Con el crédito que ahora se va a suscribir se hará frente a los gastos de atención a los afectados, seguridad, desescombro e intervenciones en edificios colindantes, entre otros gastos como los jurídicos y técnicos además de los alquileres.

El Ayuntamiento se hizo cargo desde el primer momento de los gastos originados a raíz del suceso, ocurrido el 13 de junio, como el pago del alquiler de las viviendas donde se han alojado tanto 16 unidades familiares del edificio que colapsó en el número 21, como ocho del número 19 que por motivos de seguridad se han tenido que ir de su casa o nueve del número 23-25, ya que se tuvieron que desalojar las viviendas más próximas a la casa que se desplomó en apenas unos segundos de la mañana de aquel día 13.

Vecinos del número 19

Los vecinos del número 19, que han recibido una orden de derribo parcial por motivos de seguridad, sobre la que han presentado alegaciones, han pedido a la alcaldesa que se haga cargo de los gastos derivados de la actuación que finalmente se vaya a realizar con cargo a este préstamo.

Ahora, el Ayuntamiento está pendiente de recibir estos días el plan de desescombro, que está redactando la empresa Intemac SA, que previamente llevó a cabo hace unas semanas una serie de sondeos en el solar donde permanecen los escombros del edificio siniestrado. El consorcio de seguros se hizo cargo de los sondeos mientras que el plan de desescombro lo ha encargado el Ayuntamiento de Teruel, que contratará los medios necesarios para llevar a cabo su retirada y asumirá los gastos hasta que se averigüen las causas y se diriman responsabilidades.

Los vecinos afectados por el derrumbe están a la espera de conocer este proyecto de desescombro que el Ayuntamiento tiene compromiso de entregarles una vez que lo reciban, porque lo quieren estudiar para hacer aportaciones.

El portavoz de los vecinos del número 21, Javier Carbó, apuntó que les hubiera gustado que estas semanas atrás les hubieran aportado más datos sobre los sondeos realizados en el solar donde antes estaban sus viviendas para poder tomar decisiones.

Gabinetes técnicos

Entre ellas se encuentra la contratación de gabinetes técnicos y jurídicos para que les puedan acompañar y asesorar durante todo el proceso que va a ser “largo y farragoso”. Lamentó que no habían recibido toda la información que necesitan para poder ir analizando y poder presentar documentación a los gabinetes que van a contratar. “Hemos contactado con profesionales pero todavía no los hemos contratado porque necesitamos aportarles documentación”, comentó y pidió que no se tomen decisiones “de manera unilateral”.

La alcaldesa señaló ayer que “no hay ningún documento que tenga el Ayuntamiento que no haya sido entregado”, pero reconoció que hay información que ha sido solicitada y que todavía no tiene el consistorio porque “es agosto para todos”.

Entre las informaciones que requieren están los informes de la empresa Sastesa, sobre las pruebas realizadas el mismo día del derrumbe y posteriores, ya que la documentación que se les ha facilitado de momento corresponde a principios de junio, cuando los propios vecinos advirtieron al Ayuntamiento de que estaba entrando agua en los garajes y acudió la empresa de saneamiento. También quieren saber si se va a contratar un georradar para conocer el estado de la calle.