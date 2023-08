Cuatro menores implicados, tres de ellos detenidos, por daños a once vehículos en San Julián

Por

Cuatro menores se vieron implicados en la madrugada del lunes, tres de ellos detenidos por la Policía Nacional, en los daños causados a once vehículos estacionados en el entorno de los tanatorios de San Julián. Al tratarse de menores de edad se pusieron a disposición de los padres, después de que un vecino de la zona avisara a la Comisaría de Teruel de lo que pasaba.



Los daños afectan al menos a once vehículos, aunque podría haber más, según informaron fuentes de la Comisaría de Teruel, tras la intervención llevada a cabo en la madrugada del domingo al lunes, cuando un grupo de menores arremetió contra varios vehículos estacionados en el barrio de San Julián con objetos contundentes.



En total se vieron implicados cuatro menores, de los cuales tres fueron detenidos, ya que uno de ellos sería inimputable por su edad. Los menores que están por debajo de los 14 años no son imputables a efectos de responsabilidad penal. Los hechos ocurrieron en torno a las cuatro de la

madrugada de este lunes en el entorno de los tanatorios del barrio San Julián, donde los menores rompieron varios espejos retrovisores y lunas de los vehículos que estaban estacionados en la zona, según informaron fuentes policiales.



Un vecino observó el acto vandálico y avisó a la Policía Nacional, que se personó en el lugar y pilló in fraganti a los menores cuando seguían causando daños en los coches estacionados. Al identificarlos comprobaron que eran menores de edad, por lo que los pusieron a disposición de sus padres y serán llamados por la Fiscalía de Menores tres de ellos, ya que el otro es inimputable por la edad.



La Comisaría de Teruel valoró la colaboración ciudadana como fue el caso del vecino que al ver lo que estaba pasando a esas horas de la madrugada dio aviso a la Policía Nacional para que interviniese y evitar así que los daños fuesen mayores, además de poder identificar a los causantes de este acto vandálico.



Al menos once vehículos han sufrido destrozos, según la primera inspección, de acuerdo con la información facilitada por la Policía, cuyos daños deberán peritarse ahora.



Las infracciones de menores cometidas en Teruel aumentaron en 2021, último año del que se dispone estadística, un 16,3%, según la Memoria de la Fiscalía del año pasado. Dentro de los delitos más graves disminuyeron los de lesiones, que pasaron de 20 a 10, y los de daños (de 19 a 15), pero aumentaron los abusos sexuales (de 3 a 6) y los delitos leves contra el patrimonio (de 4 a 11) y contra las personas, que pasaron de 13 a 32.