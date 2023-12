Cuenta atrás para Las Bodas: actores y actrices no protagonistas conocen los personajes que interpretarán

Los actores y actrices de la Fundación Bodas de Isabel se llevaron este jueves un regalo de Reyes adelantado, los papeles que se tienen que estudiar para comenzar los ensayos tras la vuelta de la Navidad. Había también personajes para la alcaldesa, Emma Buj, y el concejal de Turismo, Eduardo Suárez, aunque finalmente era una inocentada, propia del día 28 de diciembre.

Cuando quedan siete semanas para una nueva edición de Las Bodas de Isabel de Segura, que se desarrollará del 15 al 18 de febrero, los actores voluntarios de la Fundación conocen ya qué papel representarán en las diferentes escenas tanto de la leyenda como paralelas a ella que se han organizado. El salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel acogió en la noche de este jueves el reparto de los papeles que todavía no estaban designados, ya que los principales se dieron a conocer hace unos meses, de cara a la celebración de La partida de Diego, a principios del mes de octubre.

Unos 130 papeles con texto además de los figurantes contribuyen a recrear la historia de amor entre Isabel y Diego y la sociedad que envolvía a esta pareja de enamorados, a principios del siglo XIII en una villa de frontera.

Así las escenas representan situaciones que bien podrían haber ocurrido por aquella época. Como es habitual, la primera escena se representará el jueves por la noche y para la ocasión se va recuperar una propuesta teatral que ya se llevó a cabo hace más de una década, con la participación de un coro formado por nueve voces femeninas. Marian Pueo volverá a dirigir esta escena titulda Las mujeres deshabitadas y que precederá a loa entrada en el escenario del Consejo de la Villa. Este coro enlaza con una de las escenas finales de La Partida de Diego.

En esta ocasión Alfonso Pablo dirigirá las escenas de la leyenda de los Amantes, que como se pudo comprobar en La Partida estarán representados por Belén Izquierdo, que el jueves estuvo en el reparto apoyando a sus compañeros, y Pedro Endolz.

El viernes 16 de febrero tendrá lugar la boda con don Pedro de Azagra, interpretado en esta ocasión por Gabriel Fuertes.

El sábado 17 se interpretarán la llegada de Diego a Teruel, el encuentro con los padres; la escena del balcón donde estará Isabel, y que -aunque en estos momentos el edificio está cubierto por andamios- la organización espera poder contar con él para esa fecha; y la muerte de Diego.

El domingo 18 tendrá lugar la muerte de Isabel y los funerales. En esta edición se recuperan las Crónicas de Isabel y las Crónicas del Difunto, para explicar antes de las escenas principales del sábado y el domingo lo acontecido hasta el momento y que el público pueda entender lo que ocurre a continuación.

Marian Pueo se hará cargo de las escenas paralelas donde se han recuperado algunas de anteriores ediciones y aparecen otras nuevas. Se trata de escenas corales en clave de humor como El tumulto en las casicas del burdel y Los siete pecados capitales, una lucha de ingenio entre curas y monjas.

También volverá a ponerse sobre el escenario la lucha por buscar benefactor entre las monjas de Sijena y las monjas de Burbáguena y habrá por otra parte un desfile de ánimas con nueve participantes.

En el reparto de papeles se pudo comprobar que son más las mujeres que los hombres las que han mostrado interés por participar en las escenas teatrales de Las Bodas de Isabel y como explicó Lorena Muñoz, directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, también hay cantera. Por ello, el director teatral Sixto Abril se encargará de nuevo de trabajar en escenas de animación con un grupo formado por una docena de niñas de entre 11 y 13 años y un niño. Entre ellas pueden encontrarse las futuras isabeles, como destacó la alcaldesa.

Entre el público que este jueves esperaba a conocer su papel, había actrices que han sido protagonistas en otras ediciones y que siguen alimentando el gusanillo de la interpretación con otros personajes. Igual pasa con los chicos que han sido Diego en otras ediciones y que vuelven para interpretar otros personajes, porque todos forman “una gran familia” como destacó el concejal de Turismo.

Al desvelarse los nombres de los personajes y actores que los iban a interpreta por escenas el público rompía a aplaudir y también hubo gestos de alegría por recibir el papel que les apetecía interpretar. Laura Muñoz fue una de las actrices que no pudo ocultar su alegría cuando sonó su nombre como la alcahueta en la farsa El tumulto en las casicas del burdel. “Me apetecía mucho hacerlo porque durante muchísimo tiempo siempre me han tocado escenas relacionadas con el convento y por primera vez me toca una escena relacionada con los prostíbulos que es lo que quería y me ha hecho mucha ilusión”, contó esta joven que lleva siete años participando como actriz en Las Bodas. Esta vez “me apetecía algo más de acción”, resumió.

A Asier Fraile le ha tocado ser novicio en la escena de Los siete pecados capitales. Se mostró contento porque no conocía esta representación y recordó que en Las Bodas “todas las escenas son importantes al igual que todos los personajes”, dijo, así que “variar es un lujo”. El año pasado interpretó a Esteban, personaje de la leyenda, y este año cambia de registro.

Tras el reparto de este jueves solo queda ponerse a trabajar una vez que pasen las fiestas navideñas. Los ensayos se llevarán a cabo en el local de la Fundación Bodas de Isabel, en el salón de actos de Sindicatos o en las aulas de teatro del edificio de la plaza Amantes hasta poder salir a a los escenarios de calles y plazas las semanas previas a la edición de Las Bodas.

La alcaldesa agradeció al personal de la Fundación la labor que realiza y a todos los voluntarios porque “sin vuestro trabajo Las Bodas no existirían”, subrayó. Gracias a ellos, las Bodas de Isabel de Segura están reconocidas a nivel nacional y “aspiramos a tener reconocimiento internacional”, destacó.