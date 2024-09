De Sagunto a Santiago, Alejandro Samper, hace escala en Teruel con su mochila de la diabetes a cuestas

Un día paseando por Sagunto, su localidad natal, vio una flecha del Camino de Santiago y decidió averiguar más. Siguiendo esta pista descubrió que había una entidad local, la Asociación Amigos del Camino de Sagunto Santiago, que se dedica a marcar y construir las etapas diarias que unen Sagunto con Santiago. Con esa idea en la cabeza, se lanzó a realizar un crowfunding para recorrer el camino y recoger fondos para la lucha contra la diabetes, una enfermedad que padece desde pequeño y que a su juicio no se está investigando en demasía.

Esta mañana ha estado en el Ayuntamiento de Teruel donde ha sido recibido por el concejal de Cultura, Carlos Méndez a quien ha relatado la experiencia desde que salió de Sagunto. “Me han facilitado el camino por etapas y un poco saber dónde dormir. Mi última etapa ha sido desde La Puebla de Valverde a Teruel. De momento estoy yendo con mi familia en la camper, con mi mujer y mi hija y eso me ayuda a descansar mejor. La semana que viene me dejarán sólo porque la chica empieza el cole”.

Con una sonrisa permanente en su cara, Alejandro comenta que ha metido todo el tratamiento de la diabetes en la mochila para los 40 días. Para sobrevivir necesita una serie de medicamentos y otras cosas que guarda en una mochila de unos 5 ó 6 kilos. Es su compañera inseparable durante el camino con la que quiere simbolizar el peso con el que cargan cada día las personas con diabetes.

Este deportista de 41 años hizo un cambio en su forma de ver su patología con la ‘crisis de los 40’ y se propuso ayudar a que más personas con diabetes sigan su ejemplo. Ahora, recorre más de mil kilómetros en un máximo de 40 días para simbolizar su carga diaria con la enfermedad crónica.

La vida da muchas vueltas y Alejandro Samper está ante una de las más largas de su vida. Su meta hoy es el camino. Se he marcado como tope 40 días con algún pequeño descanso. Quiere llegar el 9 de octubre a Santiago, Día de la Comunidad Valenciana. En su encuentro con el concejal turolense le ha confesado que los primeros días están siendo muy duros. “Además de que no ha parado de llover, voy con la mochila que pesa bastante y me estoy recuperando de una pequeña lesión que me ha hecho tener molestias, pero la gente está viendo el reto y se está uniendo conmigo a hacer el Camino, es precioso”, señala Alejandro Samper.

El objetivo de Alejandro es el de recaudar fondos para investigar más sobre la enfermedad de la diabetes, una patología crónica que él padece. Quiere demostrar a otras personas que es posible vivir la vida que sueñan. Y después de varias etapas, está consiguiéndolo con creces gracias a sus redes sociales y a las personas que encuentra en el Camino.