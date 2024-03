Degusta Teruel se reubica para crecer tras perder su almacén de la calle San Francisco

El gerente de Degusta Teruel, Antonio Armunia, no valoró la oferta para cambiar su ubicación de la calle El Salvador a la calle Nueva hasta que, el 13 de junio de 2023, se quedó sin el local que utilizaba como almacén y oficina en el bajo del número 21 de la calle San Francisco. “De los problemas nacen las oportunidades”, asegura, mientras ultima la exposición de productos agroalimentarios en la nueva tienda que abrirá sus puertas este miércoles, 3 de abril. No obstante, asegura que su situación no es comparable con la de las personas que perdieron su vivienda con el derrumbe, y pide al Gobierno de Aragón que arbitre soluciones para ellas junto al Ayuntamiento.

Armunia recuerda como el día de los hechos una mujer se acercó hasta la tienda de la calle Nueva para avisarle de que sacara lo que pudiera del almacén porque el edificio iba a caerse. Dada la proximidad, bajó corriendo y llegó justo a tiempo para ver cómo se desplomaba.

Según el registro de la alarma, Armunia salió del almacén a las 19:32 horas del 12 de junio y, a las 11:23 del día siguiente, los sensores registraron una tapa abierta en la cristalera del local y, cinco minutos después, se perdió totalmente la conexión.

Tormenta

“Estuve el día anterior en el local y no vi nada, aunque recuerdo que la madrugada del lunes me desperté a las cuatro de la mañana con una tormenta que descargó una lluvia torrencial y ya no me pude dormir”, explica. Algunos vecinos le habían preguntado en alguna ocasión si no sufría inundaciones o filtraciones como las que habían detectado en los garajes, pero en el almacén nunca tuvo humedades.

Degusta Teruel comenzó su andadura como tienda de productos agroalimentarios turolenses en internet en 2017. En marzo de 2021 habilitó el almacén y las oficinas en el bajo del número 21 de la calle San Francisco y en junio de 2022 abrió la tienda física en la calle El Salvador.

Además de los productos para la venta, bajo los cascotes quedaron sepultados neveras, tres ordenadores, una cámara fotográfica y hasta una bicicleta. Armunia calcula que perdió unos 20.000 euros, que todavía no ha podido amortizar. Y como el resto de vecino, hasta que no se conozcan las causas del siniestro, tampoco podrá cobrar las indemnizaciones del seguro.

Un mes después del suceso, las mismas personas que le habían propuesto instalarse en la calle Nueva le ofrecieron utilizar el local como almacén de forma gratuita. Finalmente, será allí donde este miércoles abrirá allí la nueva tienda que le permitirá sumar 25 metros cuadrados a los 15 que ahora ocupa la exposición de productos agroalimentarios. El espacio de la calle Amantes lo utilizará como oficina.

Cambio

“En su momento, visitamos el local pero decidimos no cambiarnos. Pero después de lo ocurrido con el almacén, pensamos que era el momento de hacerlo porque cumplía con las especificaciones que buscábamos”, dice.

Además de esta ayuda, el gerente de Degusta Teruel también contó con la colaboración de los proveedores, que desde el primer momento aplazaron el cobro, “lo que hizo más liviana la situación”. “De los problemas nacen las oportunidades”, afirma.

Armunia explica que su situación “no es comparable” con la de las personas que perdieron su vivienda en el derrumbe, a las que acompaña en la Plataforma de afectados. “Nuestras pérdidas ya se recuperarán y además hemos podido negociar con los proveedores y con los bancos, pero me pongo en la situación de los vecinos y pienso que el Ayuntamiento debería apoyarse en otras instituciones como el Gobierno de Aragón para darles una situación habitacional estable de forma rápida ”, expone.

En su opinión, quizá el consistorio carece de presupuesto para hacer frente a esta situación, así como a la necesidad de analizar el estado de toda la calle San Francisco. “Pero los turolenses también formamos parte de Aragón, por lo que el Gobierno autonómico debería implicarse en la búsqueda de soluciones para que los vecinos puedan recuperar su vida normal”, concluye Armunia.