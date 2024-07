Desconvocada la huelga en Renfe Teruel al garantizar que se repondrá plantilla

CCOO obreras ha desconvocado la huelga de maquinistas de Renfe en Teruel que había convocado para los fines de semana del mes de julio y que comenzaba mañana domingo. La compañía ferroviaria se ha comprometido a mantener el número de conductores de la residencia de maquinistas de Teruel así como las cargas de trabajo que había antes del 1 de mayo.

Esta es la segunda vez que los trabajadores de Renfe en Teruel amenazan con la huelga para evitar que se pierda la residencia de maquinistas, como ya sucedió en diciembre de 2019. El compromiso de la compañía es mantener la plantilla de 24 maquinistas, más un mando intermedio, así como las cargas de trabajo.

La plantilla se vio reducida en mayo debido a los traslados a otras residencias por la movilidad del personal. La falta de conductores y la mala planificación de Renfe, según denunció CCOO, provocó que en mayo hubiese servicios de tren que tuvieron que ser suspendidos y en su lugar los traslados se hicieron en autobús entre Valencia y Teruel.

Posteriormente la residencia de maquinistas de Valencia asumió cargas de trabajo para cubrir la falta de personal en Teruel, cuando los trabajadores exigían que lo servicios se prestasen desde la residencia turolense cubriendo las plazas que habían quedado vacantes. Desde CCOO alertaron además de que a lo largo del año se iban a quedar vacías más plazas por jubilación del personal, y que Renfe era reticente a cubrir vacantes en el momento actual por la situación de las obras en la línea por parte de Adif y la previsión de cierre total o parcial.

Al tener que aumentar los gálibos de los túneles y de numerosos pasos superiores para que pueda pasar la catenaria, Adif tendrá que cortar próximamente la línea por las obras, aunque no se sabe todavía si será un corte total o parcial en las zonas donde se concentren los trabajos.

Ante el riesgo de que la situación actual de la residencia de maquinistas de Teruel fuese a peor con la pérdida de ferroviarios, después de haber conseguido hace cinco años una estabilidad de personal, CCOO decidió convocar la semana pasada una huelga de maquinistas en Teruel. Las movilizaciones iban a iniciarse este próximo domingo y continuar los fines de semana a lo largo de todo el mes de julio, tanto los viernes como los domingos.

Durante los últimos días la empresa y los trabajadores han mantenido reuniones para intentar llegar a un acuerdo que permitiese desconvocar la huelga, que se alcanzó la tarde del pasado jueves y se dio a conocer este viernes, por lo que la protesta se desconvocó.

Juan Berrón, de CCOO, explicó que Renfe se ha comprometido a garantizar lo que ya asumió en 2019 cuando los trabajadores también convocaron movilizaciones. Berrón indicó que el compromiso por parte de la compañía es reponer las plazas de maquinistas en la residencia de Teruel que se han perdido, así como la recuperación del mando intermedio, y el mantenimiento de las cargas de trabajo que había a fecha del pasado 1 de mayo antes de que se fuesen varios maquinistas por la movilidad de la plantilla a nivel estatal.

El representante sindical de CCOO explicó que ese compromiso de Renfe pasa por cubrir las bajas de todo tipo que se den, ya que también hay personal que próximamente se jubilará. Berrón recordó que en 2019 se pasó de 16 a 24 maquinistas, y que si entonces Renfe cumplió, “no tenemos por qué pensar que los acuerdos de ahora no se van a cumplir”. En caso de que no sea así y no se recuperen todas las plazas que queden vacantes, el sindicalista indicó que tomarían medidas. Añadió que se creará una comisión de seguimiento de los acuerdos para reunirse en el supuesto de que haya algún problema.