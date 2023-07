Diego Loras, cabeza de lista de Teruel Existe: “Si queremos defender los intereses de Teruel, el voto sólo puede ser para TE”

Diego Loras encabeza la candidatura de Teruel Existe al Congreso y asegura que esta formación es la única que defenderá los intereses de la provincia y con la que se seguirá avanzando en medidas de reequilibrio territorial.

-Teruel Existe irrumpió en la política nacional en 2019 y se convirtió en la primera fuerza política en la provincia. ¿Confía en poder revalidar esos resultados el próximo domingo?

-Sí. Creo que los turolenses han apreciado el trabajo realizado por Teruel Existe. Hemos visto el anuncio de que en 2024 tendremos tren a Madrid y como ése ha habido muchos logros que ha conseguido TE. Creo que los turolenses van a seguir confiando en que la defensa de los intereses de la provincia pasa por tener una opción de participación política propia como Teruel Existe ha demostrado que es.

-Las infraestructuras siempre han sido una de las grandes reivindicaciones de TE, ¿Cuáles han de priorizarse?

-Hemos priorizado siempre, por el lado del ferrocarril, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, a la par que mejoramos en la vía actual en la que hemos conseguido casi 400 millones de euros de inversión. En el corredor siguen avanzando los estudios informativos. Por la parte de carreteras, por la A-68 que estamos viendo que ya hay tramos de obras y la A-40 que para nosotros es una autovía muy prioritaria, no solo porque nos conectaría con Madrid, si no porque si la extendemos hacia Alcañiz, Reus, Tarragona es una gran autovía vertebradora de toda la provincia, para todos los municipios, que acercaría el Bajo Aragón histórico a la zona de Teruel y que crearía una provincia más cohesionada y con más oportunidades.

-¿Qué propuestas tiene para mejorar el Fite?

-Lo que hemos llevado varios años a los PGE o hemos intentado negociar es sobre todo la actualización. El Fite cuando se aprueba, lógicamente se aprueba con una cantidad fija, pero eso no se actualiza al IPC y nuestra propuesta es que alcance los 100 millones que son nuestros cálculos de lo que ha perdido valor el dinero en ese periodo. Queremos que se incremente a 100 millones, pero también que esa actualización siga constante.

-En su programa plantean la vivienda como una estrategia fundamental contra la despoblación. ¿Qué medidas se deben poner en marcha?

-No ha habido en la historia de la democracia programas de promoción de vivienda pública en el mundo rural, como sí que los ha habido en las ciudades y por lo tanto ésta debe ser una prioridad. En el mundo rural, aunque a veces hay un poco de desconocimiento en Madrid, no hay vivienda pública en condiciones para entrar a vivir y eso muchas veces es un freno a personas que quieren ir a vivir allí. Planteamos que el Estado se implique y genere una bolsa de vivienda en alquiler en todos los municipios.

-¿Qué otras medidas quieren impulsar frente a la despoblación?

-Medidas en las que hemos trabajado como la conectividad, que en esta legislatura se pueda conseguir el 100 % de los municipios con conexión a fibra óptica. Seguir con infraestructuras, con la sanidad y la educación como prioritarias en el mundo rural. Seguir, muy importante, con la desconcentración de instituciones que no solo llegue a las grandes ciudades, que también llegue a las comarcas. Esa desconcentración se ha iniciado, pero a nuestro juicio se ha iniciado mal porque se está desconcentrando de Madrid a grandes ciudades. Nosotros lo que planteamos es que sea realmente una desconcentración que tenga en cuenta el criterio de la despoblación.

-¿Qué propone en financiación autonómica?

-Si esta legislatura por fin es la del cambio de la financiación autonómica, lo que plantearemos será que los criterios de dispersión y densidad pasen a pesar un porcentaje más alto, ahora es casi testimonial, que eso tenga una importancia porque prestar los servicios en una provincia muy extensa con poca población cuesta más, que se camine hacia ese pago del coste efectivo de los servicios, que se calcule cuánto cuesta prestar cada consulta, cada clase, en cada provincia en función de la extensión territorial y que por lo tanto se incremente la financiación autonómica de comunidades como Aragón que están más despobladas y por lo tanto necesitan más dinero. El criterio de inversión por habitantes hay que cambiarlo o al menos ajustarlo por inversión por extensión territorial.

-¿Qué hay que hacer para atraer empresas a la provincia de Teruel?

-Incrementar las ayudas al funcionamiento de las empresas que ya hemos conseguido que se introduzcan. Hay que llevarlas a los máximos permitidos como hemos peleado. Hace dos Presupuestos del Estado votamos que sí porque estas ayudas por fin se introducían y en los últimos votamos que no porque nos parecían insuficientes. Ésta va a ser una de las prioridades de Teruel Existe, seguir peleando por que estas ayudas lleguen a ese 20 % para que las empresas vengan a la provincia. A la vez que pelear porque si hay empresas en las que el sector público tiene algo que decir sobre dónde se van a ubicar, que se tengan en cuenta esos criterios de despoblación y se prioricen provincias como Teruel cuando se deciden localizaciones de grandes factorías en las cuales el Estado invierte dinero.

-PSOE y PP insisten en que en una provincia como Teruel el voto útil solo puede ser para estos grandes partidos nacionales. ¿Qué opina usted?

-Opino justo lo contrario. El voto útil en Teruel es para Teruel Existe. Si queremos defender los intereses de Teruel y de las zonas despobladas el voto solo puede ser para Teruel Existe. Los diputados por Teruel del PP y el PSOE han votado en contra de iniciativas que iban en beneficio de la provincia porque se lo ordenaba su partido. El voto útil en Teruel es votar a Teruel Existe para que se defienda de verdad los intereses de Teruel.

-¿Cree que será posible lograr grupo parlamentario de la España Vaciada?

-Espero que sí porque es cierto que Teruel Existe ha abierto esa brecha de luchar por la España vaciada, por los derechos de las personas que vivimos en zonas más despobladas. Espero que esa estela de TE la sigan muchos partidos porque no es lo mismo pelear con un diputado que con un grupo parlamentario. Cambiaría mucho la toma de decisiones sobre la España vaciada en este país.

-¿Con qué partido estaría dispuesto a pactar después del 23j?

-Nosotros nos mantenemos en lo que siempre hemos dicho desde el principio. Para nosotros lo importante es que las políticas vayan avanzando, por ejemplo, esas políticas de infraestructuras. Podríamos igual pactar con el señor Feijóo, si es presidente del Gobierno siempre que Vox no esté en ese gobierno, igual que con el otro lado del espectro ideológico. Eso es lo que siempre hemos defendido y eso es lo que vamos a seguir haciendo

-¿Qué le diría a los turolenses para que acudan a las urnas el 23J?

-Les diría que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de seguir defendiendo nuestra provincia, que tenemos por primera vez una oportunidad de sacar a Teruel del olvido al que se le ha sometido históricamente. Ese poder que tienen los turolenses en sus manos, les pediría que lo ejecuten porque pocas provincias tienen esa suerte de tener alguien que les va a defender en Madrid que va a salir de esa dinámica de grandes partidos que no ayuda a las pequeñas provincias y que, por lo tanto, el voto útil es el voto a TE y que nosotros en Madrid vamos a seguir peleando por Teruel como nuestro nombre indica, no tenemos otro jefe que no sea Teruel y que está en sus manos el hacer que la provincia tenga un futuro próximo y óptimo.