Dientes de espinosáuridos de Teruel revelan la presencia de dos grupos diferentes de estos dinosaurios carnívoros

La nueva investigación de la Fundación Dinópolis publicada en la revista Journal of Iberian Geology se centra en el estudio de tres dientes de espinosáuridos (de unos 6 cm de longitud) procedentes del municipio de Galve. En particular, estos fósiles proceden de sedimentos pertenecientes a la Formación Camarillas, con una edad de hace aproximadamente 125 millones de años (Barremiense, Cretácico Inferior).

Los espinosáuridos fueron dinosaurios terópodos (carnívoros) que se caracterizaban por la presencia de un hocico largo con dientes cónicos (similar al de algunos cocodrilos) y extremidades anteriores con garras largas y afiladas. Estas adaptaciones evidencian que estos dinosaurios tuvieron una dieta basada principalmente en peces. Los fósiles analizados se asignan a los dos grupos que conforman los espinosáuridos: los espinosaurinos y los barionicinos, cuyos representantes más famosos son Spinosaurus y Baryonyx, respectivamente.

En relación con el registro de espinosáuridos, los dientes suelen ser los fósiles más comunes, por lo que el conocimiento general de su anatomía está bastante limitado. En lo concerniente a la provincia de Teruel hay otros dientes y varios elementos aislados, y se conoce parte de un ejemplar procedente de la misma formación geológica que los dientes analizados de Galve, pero del municipio de Camarillas; de ahí su nombre, Camarillasaurus. Los nuevos fósiles aumentan considerablemente el conocimiento sobre la variabilidad de dientes y sobre la diversidad de estos dinosaurios. En el estudio se concluye que los dientes muestran morfologías diferentes, determinándose que uno de ellos (el perteneciente a un espinosaurino) es un nuevo morfotipo dental en el registro paleontológico.

La presencia de, al menos, dos taxones de espinosáuridos con una edad geológica similar es conocida en otras regiones del este de la península ibérica y en Inglaterra, entre otras áreas geográficas. En el caso de Teruel, esta simultaneidad implica que los ambientes fluviales del Cretácico Inferior supondrían una fuerte influencia para los espinosáuridos, ya que dispondrían de una fuente de alimento diversa, desde peces hasta otros dinosaurios. Fósiles de estos vertebrados, como por ejemplo el ornitópodo Iguanodon galvensis, son abundantes en los mismos depósitos de Galve de los que proceden los dientes estudiados.

El artículo se ha publicado en la revista internacional Journal of Iberian Geology y se titula Variability of spinosaurid teeth in the Barremian of the province of Teruel (Eastern Spain). Los autores son Pablo Cabrera Argudo, Josué García Cobeña y Alberto Cobos.

Esta contribución de la Fundación, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, forma parte de las acciones del Grupo de Investigación Focontur, financiada a través del Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades (Gobierno de Aragón). La Fundación cuenta a su vez con la financiación del Instituto Aragonés de Fomento y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España a través de la Unidad de Paleontología de dinosaurios de Teruel. Los fósiles fueron hallados durante el control paleontológico llevado a cabo para la empresa Pamesa Cerámica Compacto SLU. Todas las acciones relacionadas cuentan con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y el material estudiado se encuentra depositado en el Museo Aragonés de Paleontología en Teruel.