Docentes, psicólogos y trabajadores sociales abordan la realidad laboral del colectivo en el mes del Orgullo

“La diversidad es un hecho, la no discriminación es una elección” fue la conclusión a la que se llegó este jueves en la mesa redonda Orgullo profesional: Realidades y retos del colectivo LGTBI+ desde diferentes ámbitos profesionales organizada por el colectivo Terqueer. La cita, bajo el título Libérate, estuvo protagonizada por la psicóloga Eva Serós, los docentes Sergio Marco y Sandra Bayón, y Noe Lara, trabajadore social, y moderada por Carla Sanz, también trabajadora social.

Serós abrió el turno de intervenciones opinando que es necesario hablar e los problemas de salud mental que se reproducen en las personas del colectivo. “La idea que me gustaría trasladar se refiere a la concepción de la salud mental y cómo se categorizan las patologías y los trastornos del sistema en el que vivimos” porque, continuó, “para ser buen profesional hay que conocer la sociedad en la que vivimos”. Serós recordó que en “nombre de la ciencia se han hecho muchas barbaridades” y aprovechó para señalar que el colectivo está integrado por “personas súper vulnerables”. La psicóloga añadió que los sistemas médico y psicológico son agresivos y están “mal hechos” y señaló la importancia de aprender de la historia para no repetir errores del pasado.

Sobre el desafío al que se enfrentan las personas del colectivo está el “sobrevivir”, entre otras cosas, a la “vergüenza que sentimos” por los insultos que sufrimos las personas sean no de l colectivo. “Nos dicen que no hagamos mucho ruido y que no hablemos muy alto y luego no funciona, porque luego se nos agrede igualmente”, dijo Serós.

El profesor de Educación Secundaria, Sergio Marco, apuntó que el insulto más frecuente en un instituto es “maricón de mierda” y señaló que esa situación se produce en el momento en el que los jóvenes están construyendo su personalidad y añadió que el instituto debía ser un “lugar seguro, y no lo es”. Por eso, destacó la labor que se está desarrollando en el IES Francés de Aranda, donde se ha creado el aula Diverse, que es un lugar seguro en el que los jóvenes del colectivo pueden compartir sus vivencias. “Por conversaciones que he mantenido con algunos padres, me han dicho que el grupo Diverse salva vidas”, añadió Marco.

La maestra Sandra Bayón destacó cómo en el aula Diverse los alumnos más mayores y los más jóvenes comparten inquietudes y se cuidan. “¿Quién te respeta si no saben cómo te sientes?”, se preguntó Marco.

Noe Lara, trabajadore social en Accem, quiso trascender de la etapa educativa al mercado laboral, donde “volvemos a encontrar los mismos miedos y las mismas agresiones”, dijo.

Lara afirmó que hay tres momentos clave para las personas del colectivo en su inserción laboral. Destacó la preparación de la persona para llegar al mercado laboral y compartió que el 70% de estas personas opina que ser miembro del colectivo es un inconveniente en la búsqueda de trabajo. “Dentro de este colectivo tan heterogéneo que somos, las personas trans se llevan la peor parte, sobre todo las mujeres trans. El 55% de las personas trans han visto ese rechazo en la búsqueda de trabajo”, apuntó. El segundo momento clave, dijo Lara, es el de ingresar en el puesto de trabajo, destacando la importancia de la privacidad. Lara abundó en la renuncia de derechos a la que se someten en ocasiones las personas del colectivo en su entorno laboral, y señaló los insultos e incluso agresiones sexuales que llegan a sufrir.

Desde el público se planteó que la mayoría de las empresas “los procesos de selección son ciegos” y se descartó cualquier discriminación a priori. Sin embargo, Lara rebatió que las cifras apuntan en sentido contrario. Marco añadió que la gente del colectivo devuelve la confianza que se deposita en ellos desde las empresas. Por su parte, Carla Sanz apostó por la especialización como vía de acceso al mundo laboral para el colectivo.

En este contexto, Eva Serós alertó de que muchas personas trans no tienen expectativas de vejez ya que no consideran que puedan llegar a vivir hasta entonces. Según Serós, la precariedad y, en muchos casos, la sexualización mezclada con el consumo de drogas, deja sin expectativas a estas personas, “sobre todo si son trans e inmigrantes”.

En el ámbito educativo, Marco y Bayón coincidieron en que hay “un montón de docentes que quieren hacerlo bien pero que no saben cómo”, en su relación con el colectivo. B

Todos los participantes en la mesa coincidieron en la importancia del acompañamiento a las personas del colectivo que experimenten problemas por su condición u orientación, y se incidió en la importancia de la voluntad, más incluso que la propia formación que los profesionales reciben. “La formación está en todas partes, e s muy fácil buscarla”, apuntó Serós. Sin embargo, Marco defendió la importancia de la formación por la posibilidad de tejer redes de contactos.

Se puso también encima de la mesa la radicalización de los jóvenes. Algunos docentes participantes como público compartieron que podría tratarse de un intento de rebeldía y respuesta a una sociedad supuestamente feminista. “Estamos en una sociedad machista y no se han enterado”, dijo la docente. En el debate se coincidió en que las chicas “van perdiendo espacio” según avanzan de curso y se lamentó la falta de interés por los alumnos por la información sexual. “Siempre se habla del tamaño del pene, pero cuando les digo que el clítoris mide 13 cm se echan las manos a la cabeza”, dijo un docente que, además lamentó que “nadie pregunta por las relaciones sexuales homosexuales”. Marco respondió que eso se debe para evitar ser estigmatizado.

Sergio Marco contó sus experiencias en el afianzamiento del espacio Diverse en el IES Francés de Aranda. Rodrigo Izquierdo, de Terqueer, celebró estos espacios como lugar de visibilización del colectivo.