Dos alumnos de la EUPT, premiados en un certamen de Ingeniería Informática

Raúl Verde con uno de las directores de su TFG, al recoger su premio

Dos alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) han sido galardonados en la segunda edición de los Premios Aragoneses de Ingeniería Informática. Adrián Lizaga Isaac ha logrado el Tercer Premio -patrocinado por la Cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación- por su trabajo fin de grado Desarrollo del gemelo digital para una máquina herramienta para industria 4.0. Mientras, Raúl Verde Pita ha obtenido el Premio Especial I´m possible -patrocinado por Adidas- por su proyecto Sistema Tecnológico de Realidad Virtual para el análisis cinemático en pacientes con Daño Cerebral Adquirido (KINE-VIRT).El TFG de Adrián Lizaga, que fue dirigido por Carlos Catalán Cantero y Ángel Silva Sanahuja, se realizó en colaboración con Turomas, empresa dedicada a la maquinaria de almacenamiento, carga y corte de vidrio. El objetivo era identificar mejoras en los procesos de fabricación gracias a toda la información que proporcionan las máquinas.Las máquinas tienen un CNC (control numérico computerizado), un ordenador que está acoplado a ellas y que recoge todos los datos sobre su funcionamiento, el trabajo de Lizaga consistió en publicar el backend (los datos que no están accesibles) en un sistema que procesa toda esa información y hace el análisis de esos datos que, posteriormente, se refleja en el frontal de usuario, una aplicación web multidispositivo. Con esta tecnología el usuario de la empresa puede, desde su móvil o desde una tablet, entrar y ver todo lo que ha sucedido en esa máquina, cómo se encuentra, cuáles son sus ratios de producción y hacerlo de una forma visual por lo que es mucho más fácil conocer los problemas que están pasando en ella, cómo está funcionando a tiempo real.Por su parte, el proyecto de rehabilitación virtual de Raúl Verde tuvo como directores a Sergio Albiol Pérez e Iván Verde Pita y se enmarca dentro de un proyecto de investigación en el que la Politécnica colabora con el Hospital Miguel Servet. Este equipo había hecho algunas cosas con unas plataformas de presión y unas cámaras para detectar los movimientos de los pacientes y propusieron a este estudiante hacer un entorno virtual para el desarrollo de las actividades de rehabilitación de personas con daño cerebral adquirido.El alumno explicó que los ejercicios que se querían trabajar con los pacientes consistían en sentarse y levantarse. A través de unas plataformas de presión para detectar el movimiento del usuario y de unas cámaras, un avatar en la pantalla reproduce los movimientos. “Los movimientos se veían en el entorno virtual y tenían una retroalimentación al hacer un ejercicio cuando estuviera de pie un tiempo determinado”, explicó Raúl Verde. La propuesta tenía tres niveles cada uno con un entorno y con una motivación. Por ejemplo, en el primero, el paciente que estaba frente al balcón de su casa tenía delante un campo de fútbol, sentado no veía el partido, cuando se levantaba un cierto tiempo veía a los jugadores cuanto más tiempo estaba de pie recibía más estímulos: que el público del estadio empezara a cantar o que su equipo marcara gol. En el segundo había un jardín donde las plantas crecían en función de la actividad del usuario y en el tercero había unos pájaros que se acercaban cuando se hacía bien el ejercicio.El alumno de la EUPT se mostró muy contento por haber recibido este premio. “Supone que se reconozca el esfuerzo realizado”, comentó Raúl Verde quien señaló que el desarrollo de esta tecnología llevaba mucho trabajo pero que le gustó mucho poder realizar un proyecto real y, además, destinado a la rehabilitación ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas.El estudiante subrayó la importancia cada vez mayor de la ingeniería en el ámbito de la salud. “Estos videojuegos no van a sustituir a la rehabilitación tradicional pero sirven de mucha ayuda. Ofrecen estímulos que contribuyen a la adhesión al tratamiento porque no siempre es el mismo ejercicio. En algunas circunstancias concretas no haría falta el fisioterapeuta que se podría en otros pacientes y en un futuro incluso se podría poner el sistema en casa”, comentó Verde.